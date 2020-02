La Liberty Canosa grande protagonista alla CarnivalCup

Non so perchè, ma quando devo scrivere o parlare dei piccoli atleti di tutte le discipline, mi viene voglia di non smettere mai di ringraziare tutti coloro che con abnegazione ed immenso impegno dedicano tutte le proprie energie ad aiutare la crescita sana dei nostri figli. E’ questo uno dei tanti imperativi progetti della Liberty Canosa, una delle scuola calcio tra le più famose in Puglia.







La lunga pausa invernale ha solo rallentato il loro grande lavoro che domenica ha ripreso alla grande partecipando con le proprie rappresentative alla prestigiosa manifestazione pugliese “CarnivalCup” che si è disputata presso l’Olympic Center di Bari.

Ha visto la partecipazione pensate di 128 squadre nelle seguenti categorie: Primi Calci 2012-Pulcini 2010- Pulcini 2009- Esordienti 2007-2008. E’ stato un modo per confrontarsi con altre realtà in una competizione così importante, e che darà la possibilità di evidenziare il livello di crescita dei piccoli ragazzi della Liberty Canosa.

“Crediamo sia stato importante per il nostro staff e per i nostri ragazzi – ci dice Fulvio Casamassima – misurarsi con atleti provenienti da tutta la Puglia e magari realtà più blasonate della nostra”. mai dimenticarsi comunque dell’obiettivo principale “Ovviamente, la parola d’ordine è sempre la stessa: divertimento – prosegue Casamassima – crediamo nei valori sani che lo sport deve trasmettere e per questo abbiamo partecipato a questa iniziativa”. Chapeau, ma vediamo anche alcuni risultati. Sono arrivate belle vittorie per le categorie Pulcini e Primi Calci, semifinali per le categorie Pulcini 2010 ed Esordienti 2007/2008.

Pino Grisorio