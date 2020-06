Trani, nuovo responsabile editoriale per la Casa Editrice AdMaiora

In casa AdMaiora anche gli uffici cambiano pelle e prospettive nell’Italia post covid, arricchendosi di professionalità di livello. Il salto, l’amministratore unico Giuseppe Pierro, l’ha fatto con il nuovo responsabile editoriale, individuato tra diverse personalità di rilievo che hanno presentato candidatura. Segno che il lavoro – e le assunzioni – non si fermano. A guidare la direzione del gruppo editoriale AdMaiora, sarà l’avvenente avvocato e docente universitario Triestina Bruno, 35 anni, di Cosenza, e un curriculum di tutto rispetto. La Bruno è infatti anche consulente legale dell’Autorità Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Calabria e Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Child’sFriends.

La dottoressa Bruno che da oggi inizia la nuova avventura nella casa editrice di Trani, è inoltre curatrice e autrice di diverse pubblicazioni scientifiche con alcune delle principali case editrici italiane, responsabile di redazione di rivista e componente di molti comitati redazionali.

“Ringrazio il presidente di questa meravigliosa realtà diventata ormai nazionale, Giuseppe Pierro, e la casa editrice AdMaiora per la fiducia riposta – ha commentato entusiasta per il nuovo impegno editoriale – Triestina Bruno. Sono consapevole della storia importante dell’azienda e dei pregevoli risultati ottenuti, conquistando meritatamente un autorevole ruolo nel mercato editoriale. Per questo anno stiamo già lavorando a una nuova programmazione, dedicata ai professionisti, estendendo i settori di competenza e approfondendo le tematiche più richieste del momento. Sarà ampliata l’attuale offerta attraverso la realizzazione di progetti editoriali innovativi, i cui autori sono nomi di riconosciuta esperienza dell’università, della magistratura, dell’avvocatura, dell’economia, della medicina e non solo. Mi sia consentito, infine, un doveroso ringraziamento all’intero personale della casa editrice, con il quale è nata una solida sinergia, che, ritengo, rappresenti la vera anima dell’azienda.” Alla dottoressa Bruno, gli auguri dell’intero staff, per il nuovo prestigioso incarico.