A un passo da te di Giovanna De Crescenzo

Le Magiche Notti d’estate della “Dea Ebe la Maschera Banfi 2020” hanno aperto la mini rassegna di eventi ideata da Saverio Luisi, presidente dell’associazione culturale Team eventi 33 – Premio Dea Ebe , con la presentazione del bellissimo libro “A un passo da te” presso il Centro studi e ricerche Sergio Fontana di Canosa, location dedicata a nonno Sergio.

Il 6 agosto l’autrice Giovanna De Crescenzo ha dialogato nella splendida location con la collega Francesca Rodolfo, entrambi conduttrici del tgnorba24.

Pubblico delle belle occasioni, in sicurezza, è stato accolto dalla cortesia e grande disponibilita’ dello staff del centro studi che ha potuto ammirare ed ascoltare la bellezza e bravura delle nostre ospiti.

Primo appuntamento che apre questo mini cartellone alla sua “terza edizione “ e seguira’ con la dodicesima edizione bis, per scaramanzia ma in realta’ tredicesima, il Premio Dea Ebe la Maschera Banfi , ormai portafortuna del gran gala’ del sud patrocinato dalla Regione Puglia, per poi concludersi il 7, 8 e 9 settembre con il terzo Torneo Italiano di Passione pizza – Casillo group presso la Terrazza ristorante di Canosa pro Telethon, patrocinato dal Comune di Canosa che vedra’ la partecipazione di maestri pizzaioli, chef in giuria, ospiti e madrina, tutti in sicurezza.

Scenografia realizzata con i quadri della nostra artista internazionale Caterina Cannati “Kataos” in una location maestosa ed elegante.

Cultura, bellezza e moda hanno contraddistinto l’evento grazie alla maestria delle nostre ospiti, allo scritto entusiasmante di Giovanna che in alcuni momenti si è emozionata ricordando alcune note del suo libro.

Sempre cortese e generoso il padrone di casa il dott. Sergio Fontana e splendida e professionale come sempre la nostra madrina Francesca Rodolfo.

Tanti saranno gli amici e partners che si uniranno a questa bella avventura post covid.

Ringraziamo per questo primo appuntamento : tutto il pubblico intervenuto Canosino e non, le nostre ospiti, il dott. Sergio Fontana (Pres. Confindustria Puglia), Renato Tango, il vice presidente Nicola Luisi della Fondazione archeologica Canosina, il presidente Ancri sez. Canosina Cav. C. Sciannamea, Ritmo 80, Alesia luxury suite di Ostuni, il gruppo norba e il giornalista G. Dibenedetto, Paolo Pinnelli e la gazzetta del mezzogiorno, la Terrazza ristorante, Attilio Calvaresi, Antonella Pierno, Adolfo Amato consulente in Canosa, Top food Italy, Vini Framì, la Maisonnette, Les Gourmets, Lenoci Franco pneumatici, Divine del sud, Garage brand, Oltre il sipario, Pino Grisorio e Ilovecanosa, canosalive, canosaweb e i nostri fotografi Luigi Barbarossa e Michele Malcangio e per gli omaggi floreali Antica Fioreria di M. Luisi.

Buona estate e grazie.

Pres. premio Dea Ebe – S. Luisi