“Pemio Dea Ebe la Maschera Banfi – @Apulianeliteaward” 2020

Siamo al terzo appuntamento di un mini calendario estivo dopo il fermo per il covid. Magiche notti d’estate della Dea Ebe vuol essere un ritorno alla normalita’ senza dimenticare le difficolta’ ancora in atto.

Come al solito cerchiamo di donare al pubblico qualcosa di diverso con risultati eccellenti.





Abbiamo realizzato il primo appuntamento con la presentazione del ilbro “A un passo da te”, libro dell’estate 2020, della conduttrice del tgnorba Giovanna De Crescenzo presso una bellissima ed elegante location il “Centro studi e ricerche Sergio Fontana” di Canosa;

Abbiamo realizzato il secondo appuntamento con successo denominato “Terzo torneo italiano passione pizza la terrazza Canosa” grazie ai tanti partners e a Nicola Luisi che ha donato i propri locali in quei giorni per realizzare la manifestazione pro Telethon. Gli eventi sono patrocinati in modo diverso dal Comune di Canosa , dalla Regione Puglia , dalla Fondazione archeologica Canosina e da Radio ritmo 80 in collaborazione con l’associazione Passione pizza, Casillo group, La Terrazza ristopizza Canosa, Ilove canosa con Pino Grisorio, Garage brand, Serimed, Canosalive, la Gazzetta del mezzogiorno, Divine del sud, Topfooditaly, Insieme per Loconia, Archeoclub canosa, Olio Sabino Leone, Antica fioreria e Oltre il sipario stampa web della nostra amica giornalista Marilena Farinola.

Un grazie particolare al gruppo Norba che ci segue e alla nostra madrina Francesca Rodolfo, giornalista del tgnorba24, sempre elegante e professionale , ormai portafortuna come la Dea Ebe.

Il terzo appuntamento finale alla sua tredicesima edizione sara’ il “Premio Dea Ebe la Maschera Banfi” che ci vedra’ il primo ottobre premiare le eccellenze del gran gala’ del sud nella nuova ed elegante Piazza degli agrumi dello Smeraldo in Canosa.

La direzione musicale sara’ affidata ad Antonio Memeo, la conduzione a Francesca Rodolfo coaudiuvati da uno staff sempre pronto e attivo e da tante sorprese divertenti ed emozionanti.

Ringrazio tutti i partners e sponsor che troverete nelle nostre pagine ufficiali e nel sito web, la stampa, i patrocinanti, i titolari e staff della location, i premiati e premianti, le nostre dee, tecnici e serigrafie, Oer Canosa e Guardie ambientali e i collaboratori (Michele, Cesare, Antonella, Martina, Nunzia, Grazia, Sabino, Marilena, Simona, ecc.).

Tanti i personaggi illustri e tante le novita’ e i giovani per un evento in sicurezza, su invito indossando la mascherina che per forza di cose ci portera’ a ridurre gli ingressi.

Nuova grafica, nuovi colori, nuove idee, nuovi premi e come sempre un viaggio itinerante tra le aziende e i percorsi di vita dei premiati per un evento legato alle eccellenze del Sud.

Seguiteci sui social e grazie a tutti

Uff. stampa dea ebe – S. Luisi