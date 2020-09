Il portafortuna del Gran galà del Sud – Premio Dea Ebe la Maschera Banfi 2020

Cresce l’attesa per la tredicesima edizione del Gran galà del Sud “ Premio Dea Ebe – La Maschera Banfi 2020” che si terrà nella meravigliosa Piazza degli agrumi del “lo Smeraldo ricevimenti in Canosa”.

Ingresso con invito e mascherina dalle ore 20 , rispettando le norme Covid.

Evento patrocinato dalla Regione Puglia, Fondazione archeologica Canosina, Radio Ritmo 80 e Gazzetta del Mezzogiorno. Si occuperanno della comunicazione, promozione e divulgazione dell’evento sui social, stampa, ecc. : Garage brand, I love canosa, Canosa live, Top food italy, Serimed, Divine del sud, Oltre il sipario della giornalista Marilena Farinola, Fit & dance, Archeoclubcanosa e tanti altri uffici stampa ed enti che ringraziamo.

Presentera’ l’evento la nostra madrina Francesca Rodolfo, conduttrice del tgnorba24, come sempre con professionalita’ e fascino e approfittiamo per ringraziare il direttore Magista’, gia’ Premio Dea Ebe, e tutto il gruppo Norba per la disponibilita’ resa durante i nostri eventi.

La direzione musicale ed intrattenimento sara’ gestita dal nostro caro amico e grande artista, anche teatrale, Antonio Memeo e i momenti di cabaret saranno della coppia Lilia Pierno e Vitone (direttamente da Forum), esilaranti e divertenti come sempre con sorpresa finale di altri amici.

Ringraziamo i vari partners e sponsor che accompagneranno la kermesse e soprattutto la disponibilita’ della location canosina , Radio ritmo 80 per lo spot radiofonico ed il nostro amico giornalista Paolo Pinnelli della Gazzetta.

I premiati 2020 saranno: il dott. Sergio Fontana (Presidente Confindustria Puglia), la piccola grande Maira (regina dei tik tok), Giovanna De Crescenzo (conduttrice tgnorba24 e scrittrice), Mulino Casillo group (il Re delle farine), Piskv – Francesco Persichella (giovane artista con i suoi dinamici e tributi allo sport, artisti, ecc. con i murales), Automotive Campanile (antica azienda Canosina gestita a livello familiare con idee innovative), Santino Caravella (cabarettista rai Pugliese che promuove a tutto tondo la Puglia con i suoi canali social e La tua tv ch 216), le Sorelle Gianfrate ( Angelica e Claudia) giovani imprenditrici che hanno portato in pochissimi anni la loro moda innovativa sui rotocalchi nel mondo, Gianvito Matarrese (chef del ristorante Evo di Alberobello, vincitore del programma i 4 ristoranti di A. Borghese), Di Muro Pasticceria ( da 50 anni al servizio della gente con partecipazioni in programmi tv nazionali) e tante altre soprese che sveleremo durante la serata con la consegna di premi e portafortuna (offerti dalla Farmacia Centrale della dott.ssa A. Zannella, Ottica 10 decimi, Professione Militare)e altri omaggi dell’azienda di Olii Sabino Leone e gruppo Casillo. Ricorderemo il poeta Savino Losmargiasso , nostro premiato e grande amico della Dea Ebe.





Le nostre dee saranno rappresentate da Simona Metta e Nunzia Di Bisceglie che insieme a tutto lo staff (Michele e Cesare, Antonella e Marilena, Martina e Sabino) sono parte attiva del premio che ringrazio di cuore come Antica fioreria di M. Luisi di Canosa che si occupera’ degli addobbi floreali.

Ringraziamo tutti nessuno escluso ed in particolare chi ha collaborato e contrbuito, gli amici gia’ citati, e : Lenoci Franco centro assistenza auto in Canosa, Vegapol, Desiderio Boutique, Mr Angus ristorante, Bricomania, Non è la radio web, Alesia luxury suite di Ostuni, Vini Framì enoteca, La Maisonette di R. Leone, IP e Q8 dei fratelli Barile, Printlabel system, Casa 28 ristorante e B&B, tabaccheria Lagrasta, Tridelco pneumatici , Parafarmacia della dott.ssa G. Tedeschi, Ldg impianti, Matarrese arredamenti, Market Di stasi, cafe’ Papillon, Cediplast, la Terrazza ristorante, Farmalabor che in periodo “post o quasi covid” hanno sacrificato il loro tempo e budget per realizzare la nostra tredicesima edzione (12 bis per scaramanzia) e le interviste del nostro grande amico Pino Grisorio con Ilovecanosa.

Uff. stampa – Dea Ebe S. Luisi