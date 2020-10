Al Best Wedding Photography Wedisson Awards 2020, protagonisti due ragazzi di Canosa, Donato Grumo e Luisa Cotardo

È tutto pugliese il premio, riconosciuto a livello mondiale, “Best Wedding Photography Wedisson Awords 2020”.

La Wedisson è una tra le più importanti case, a livello planetario, delle migliori fotografie di matrimonio provenienti da tutto il mondo.

Il premio è stato assegnato a Lucio Ciccarone, classe 1983, fotografo matrimonialista, nato a Santeramo in Colle (Ba), amante della musica, del cinema e di tutto ciò che è arte.

Dal suo studio professionale innovativo di Santeramo in Colle, gira l’intera Italia con il suo progetto chiaro e rivoluzionario, quello di raccontare nuovi orizzonti, storie d’amore ed emozioni attraverso scatti moderni e innovativi che stravolgono lo standard di foto matrimoniale.

La foto racconta di uno sguardo nudo e semplice tra Donato Grumo, impiegato notarile, e Maria Luisa Cotardo, educatrice, entrambi di Canosa di Puglia (BT), convolati a nozze lo scorso settembre 2020.

Un cielo plumbeo che si dischiude per lasciar spazio a delicati ma intensi raggi di sole intenti ad illuminare l’amore.

Lo scenario è quello del “Parco nazionale regionale Fiume Ofanto”. L’altana è un punto d’osservazione della stessa area protetta, naturalistica-paesaggistica, istituita nel 2003, a pochi metri dal più importante ponte romano italiano, costruito tra il I e II sec. d.C. che attraversa il fiume Ofanto, in prossimità di Canosa di Puglia.

Un altro importantissimo premio che consentirà alla nostra splendida terra di farsi conoscere oltre confine.

Grazie e congratulationi, Lucio. E auguri agli sposi!