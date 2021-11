“CANOSAPRESEPI VIRTUAL TOUR 2021” Mostra di Presepi Artigianali

Condividi su ...

L’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di Canosa di Puglia, organizza “CanosaPresepi Virtual Tour” un Tour Virtuale di Presepi e Diorami nella 23 Edizione, come una Mostra di Presepi Artigianali in presenza, ma sarà un modo itinerante tra varie categorie di partecipazione, per un modo nuovo di parteciparvi.

Il tema della Mostra del Presepio Artigianale è “ Il Presepio nel segno del serafico San Francesco “ anche in preparazione degli 800 anni dal Primo Presepio a Greggio 1223-2023 nel messaggio del Natale 1223 dove il Poverello d’Assisi San Francesco rievocò il Primo Presepe Vivente.

Le iscrizioni per partecipare alla CANOSAPRESEPI VIRTUAL sono a aperte a:

– Chiese e Comunità Parrocchiali

– Scuole di ogni ordine e grado

– Istituti, Comunità e Aggregazioni

– Associazioni culturali e di volontariato

– Tutti gli appassionati singoli o in gruppo

La partecipazione alla Mostra è gratuita. E’ aperta a tutti i valenti e/o artisti dell’arte presepiale , previa la compilazione dell’allegata scheda, che dovrà pervenire, al sotto indicato indirizzo, entro il 30 Novembre 2021, in formato pdf o jpg tramite via e-mail.

La Mostra “CanosaPresepi Virtual Tuor” è un esposizione di presepi in modo virtuale sarà visibile dal giorno 12 Dicembre 2021 al sito web: www.canosapresepi.it, tutti le foto pervenute che diventeranno un video saranno suddivise in tre categorie, la Prima Categoria ITALIA, la Seconda Categoria PUGLIA e la Terza Categoria CANOSA.

Per riscoprire il mondo dei presepio, con indicazioni che puoi scaricare anche qui: http://www.canosapresepi.it/canosa-virtual-tour-2021-mostra-di-presepi-artigianali/

Per ulteriori contatti e iscrizioni al CanosaPresepi Virtual Tour puoi scriverci alla E-Mail: info@canosapresepi.it, o tramite Facebook: https://www.facebook.com/canosapresepi/

Vi salutiamo e continueremo a lavorare per preparare questa edizione un po’ social e un po’ virtuale, sempre con tanto entusiasmo, che sarà la più bella di sempre!

Scarica l’opuscolo

Il Presidente Sede AIAP Canosa di Puglia

Orazio Lovino