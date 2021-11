Condividi su ...

Celebrare l’amore in tutte le sue forme, senza alcun pregiudizio. È questo l’obiettivo della presidente dell’associazione Glamour e spettacolo,, in collaborazione con la consulente d’immagine Sabrina Altamura e ANNA ZACCARO , che domenica 7 novembre hanno dato spazio ad una giovane coppia di innamorati con sindrome di down, in procinto di sposarsi, Piera Mastrorosa e Michele Cianciotto,durante l’evento dedicato al wedding intitolato SPOSIAMOCI nella sala ricevimenti LO SMERALDO a Canosa di Puglia.





Piera e Michele sono dei bravissimi danzatori; infatti, si sono esibiti in pubblico in un ballo di coppia lanciando un messaggio importante : l’amore supera ogni barriera. La conduttrice Lucia Dipaola insieme a Marco Guacci hanno portato in passerella i due innamorati, che hanno indossato l’abito da sposa e da sposo, davanti ad un pubblico commosso. . Durante l’evento Daniela Raffaele, in arte Clitorosso, ha donato alla coppia il quadro dal titolo “Cuore sacro”.

L’importante è comprendere quanto sia enigmatico e meraviglioso l’uomo e la sua condizione di umanità. Quanto sia importante amare indistintamente e senza limiti. “Cuore sacro” è questo: rappresentare la parte più profonda del nostro “essere” dove risiede la vera essenza dell’amore».