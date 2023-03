La Passione Vivente 16esima edizione

Condividi su ...

Continuano i preparativi della 16esima edizione della Passione Vivente, una rappresentazione Sacra, un evento religioso che ci invita a riflettere, a ripensare, a interpretare i protagonisti della storia di Gesù e, in particolare, di quegli ultimi giorni della Sua vita.

In questo momento difficile della Storia, in cui le armi e la violenza sono tornate a portare morte e distruzione, la Passione ha il compito di guidarci tra le Parole e i gesti più belli di Gesù, tra la ferocia delle false accuse e della flagellazione e la mitezza del nostro Signore, tra i tradimenti e il perdono, la paura e il coraggio, la morte e la Vita.

Sì, la Vita, perché è proprio nell’Amore incondizionato che la Passione di Cristo ci racconta che affondano le radici della Buona e Bella Novella che la Pasqua porta con sé e che preghiamo, speriamo illumini i cuori e le menti di chi combatte e faccia cessare ogni piccola e grande guerra degli uomini.

Tante sono le novità presenti quest’anno, tre anni di pausa ci hanno permesso di curare i testi, di cambiare alcune scene, di fare scelte diverse per offrire a tutti coloro che verranno a vederci il vero significato della Passione di Cristo.

L’Ultima Cena, la Lavanda dei piedi, il Tradimento di Giuda, l’Orto degli Ulivi, la Condanna del Sinedrio, l’Interrogatorio di Pilato, sono le scene che si svolgeranno in P.zza Vittorio Veneto e P.zza San Sabino, seguirà la Via Crucis per le vie del centro, Via Kennedy, Via Saffi e via Balilla; il tutto terminerà con la Crocifissione e Resurrezione sulla suggestiva collinetta di Via Ballilla, dove sono state già posizionate le tre Croci.

Invitiamo tutti voi Domenica 02 Aprile 2023, Domenica delle Palme, dalle ore 17 a condividere con noi questo intenso momento di riflessione e di pace comunitaria.

Ufficio Stampa

Associazione “Passione Vivente Canosa”