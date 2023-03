“Governare con la testa e con il cuore” momento di spiritualità dedicato agli amministratori locali sabato 1° aprile 2023 Minervino Murge c/o Santuario Madonna del Sabato

Condividi su ...

In prossimità della celebrazione della Pasqua, l’Ufficio di Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del creato della Diocesi di Andria, in collaborazione con il Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politica, l’Azione Cattolica diocesana, il Presidio di Libera “R. Fonte”, la Scuola di Formazione Socio-Polita di Minervino Murge, e con l’apporto di numerosi enti, uffici e associazioni ecclesiali e civili, organizza un momento di spiritualità dedicato agli amministratori locali dei tre Comuni della Diocesi.

«Come ha dichiarato Mons. Luigi Mansi -ricorda Don Michele Pace responsabile dell’Ufficio Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del creato- scrivendo agli stessi amministratori e invitandoli all’appuntamento: “Ritengo infatti che l’altezza del compito che vi è stato affidato su mandato dei cittadini e l’urgenza delle sfide attuali, con le ripercussioni che esse stanno avendo sulla vita delle persone, richiede non solo delle competenze di carattere tecnico ma anche quella passione per la pòlis che si radica in quelle motivazioni interiori che ci portano ad un servizio attento e disinteressato”».

L’invito a partecipare a questo appuntamento è rivolto ai sindaci, agli assessori, ai consiglieri e ai dirigenti dei tre Comuni della Diocesi: Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge. Invitiamo dunque i destinatari -conclude don Michele Pace- di questo momento a cogliere questa occasione di forte riflessione e di sostegno al loro compito così alto e delicato».

Programma:

Minervino Murge, sabato 1° aprile 2023

presso il Santuario Madonna del Sabato

ore 9.30: Accoglienza

ore 10.00: Riflessione guidato da don Rocco D’Ambrosio,

docente di Etica pubblica presso la Pontificia Università Gregoriana

ore 11.15: Condivisione

ore 11.45 Preghiera conclusiva guidata da Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria