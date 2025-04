Manifesto Ufficiale della Settimana Santa a Canosa di Puglia 2025 

Condividi su ...

La Settimana Santa a Canosa di Puglia è da sempre stata importante riferimento per la collettività in termini di partecipazione e di coinvolgimento emotivo. Il patrimonio di tradizioni legato agli antichi riti della Settimana Santa, offrono al visitatore un percorso di fede e di religiosità carico di emozioni, in cui la sacra liturgia e la pietà popolare, gelosamente conservate rivivono nelle tradizionali processioni che nel lento incedere e l’apparente passo malfermo dei portatori di statue, come un metronomo, battono il tempo cadenzato nelle Processioni dell’Addolorata del Venerdì di Passione, o dei Misteri del Venerdì Santo e della Desolata del Sabato Santo.

In quest’anno l’Associazione Culturale Settimana Santa Canosa ha realizzato nella terza edizione del Manifesto Ufficiale “La Settimana Santa a Canosa di Puglia“, nella immagine di Salvatore Carbone che nel messaggio tra immagini e parole per la promozione culturale, religiosa, turistica e archeologica della nostra città, tramite il portale web: www.settimanasantacanosa.it, che trasmettere valori di cultura e di tradizioni della Settimana Santa Canosina.

Questa iniziativa e patrocinata dal Comune di Canosa di Puglia Assessorato alla Cultura, Regione Consiglio Presidenza Consiglio Regionale, Provincia Barletta Andria Trani, Archeoclub d’Italia Sezione di Canosa Ponte Romano e Puglia Promozione Agenzia Regionale del Turismo, Unpli ProLoco Puglia, Associazione Europea Vie Francigene. Nel ringraziare nella parte grafica a cura della Double P Communication, che a curato questo importantissimo progetto grafico, che ogni anno porta con se, un po’ di promozione religiosa e culturale in città.

Nel tramandare a tutti questo importante contributo nelle tradizioni della Settimana Santa a Canosa di Puglia, anche in quest’anno con Giubileo Ordinario e insieme Pellegrini di Speranza verso la Santa Pasqua.

Noi ci crediamo!

Associazione Culturale Settimana Santa Canosa