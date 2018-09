Consiglio regionale flop, Ventola: il rimpasto non è un’arca di Noè

2 0 0 0 0 Condividi su ...

Dichiarazione del coordinatore regionale di Direzione Italia/Noi con l’Italia, consigliere regionale Francesco Ventola.

Il novello Noe’, al secolo MICHELE Emiliano, si era illuso che bastasse imbarcare chiunque sulla sua Arca per garantirsi una traversata tranquilla in Consiglio regionale. Oggi, invece, abbiamo registrato l’ennesima seduta flop, caduta ancora sul numero. Bene, questa è la dimostrazione che quando mancano un progetto politico, un’agenda delle cose fa fare, un interesse verso i pugliesi, ma si lavora per assicurarsi solo la rielezione fra due anni il Noe’ di turno potrà pure far salire a bordo chiunque ma l’Arca prima o poi affonda. Ad affondarla nell’urna saranno i pugliesi!