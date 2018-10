Fidapa: Venerdì 26 ottobre, la presentazione del libro di Enza Piccolo “Qualcosa da dire”

4 0 0 0 0 Condividi su ...

Ancora un’iniziativa a cura della FIDAPA BPW Italy – sezione di Canosa di Puglia, in collaborazione con l’IDAC e l’International Inner Wheel – Club di Canosa, tesa a promuovere la cultura e il sociale nel nostro territorio con la rassegna letteraria “La voce del libro”.

Venerdì 26 ottobre alle ore 19,00 presso “La Preule” (Corso Garibaldi n. 88) si terrà la presentazione del libro di Enza Piccolo, edito Florestano, dal titolo: “Qualcosa da dire – sull’amore e non solo”.

A porgere i saluti istituzionali saranno: Rosa Anna Asselta, Presidente della FIDAPA, Antonella Germinario, Presidente IDAC e Luigia Faretina, Presidente Inner Wheel –club di Canosa.

Dialogherà con l’autrice, Carmen Lombardi, vicepresidente FIDAPA – sezione di Canosa di Puglia.

Enza Piccolo, laureata in Lettere e in Psicologia, è autrice di testi teatrali, racconti e romanzi accomunati da un filo conduttore: la critica del presente e la tensione verso il superamento della condizione di servitù a chi detiene il potere. Nei suoi scritti è rilevante l’interesse verso molte donne del Novecento, capaci di compiere una rottura col passato e di generare nuovi pensieri e nuovi modi di stare al mondo.

Le protagoniste del libro “Qualcosa da dire” mettono in campo dubbi, domande, riflessioni sul potere costituito che sfidano per costituirsi come soggetti dotati di pensiero e di forte volontà. Volgendo lo sguardo su se stesse e sul mondo dialogano con l’altro mettendo a nudo ambivalenze, contraddizioni e frustrazioni. Ogni voce fa da eco alle altre, e tutte insieme creano una musica mutevole come mutevoli sono gli umori delle donne. Per superare le passioni tristi cercano una via d’uscita seguendo la legge del desiderio che è flusso di energia inarrestabile. Il desiderio di libertà è gioia, anche se la gioia senza macchia e senza limiti porta spesso all’autodistruzione.

La serata è aperta alla cittadinanza con ingresso gratuito.

Ufficio stampa F.I.D.A.P.A. Canosa di Puglia

Claudia Vitrani