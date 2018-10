Il cordoglio del sindaco, Roberto Morra, per la scomparsa di Pietro Basile

15 0 0 0 0 Condividi su ...

“Ho appreso con profondo senso di tristezza l’improvvisa e prematura scomparsa di Pietro Basile. Come presidente del Canosa Calcio ha saputo rivitalizzare la passione di tanti concittadini verso i colori sociali della nostra squadra. Una persona con una non comune passione per la politica alimentata da un autentico amore per la sua città. Un uomo da sempre impegnato per la sua comunità attraverso l’attivismo politico che lo ha portato a ricoprire ruoli istituzionali come consigliere comunale, assessore, e da ultimo come vice sindaco nella scorsa consiliatura. Nonostante la giovane età, Pietro Basile ha sempre meritatamente ottenuto il rispetto di tutti, anche dei suoi avversari politici che oggi indistintamente si stringono intorno alla sua famiglia a testimonianza del grande spirito di lealtà con cui ha saputo interpretare il ruolo politico. Alla moglie Licia, ai figli Sabino ed Anna, al fratello Vincenzo, dipendente di questo Comune ed a tutti i famigliari giungano i miei più profondi sentimenti di cordoglio.”