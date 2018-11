Babbo Natale dimorerà ad Andria: l’evento “la casa di Babbo Natale con i suoi Elfi con la direzione artistica di Sabino Matera

0 0 0 0 0 Condividi su ...

Anche quest’anno, precisamente dal 24 novembre al 6 gennaio 2019, Andria vivrà un’emozione unica da regalare ai più piccini e adulti.

L’associazione A.S.D. SM Production in collaborazione con la Z&M Productions affidano la direzione artistica dell’evento denominato “La casa di Babbo Natale con i suoi elfi” Andria 2018 all’Art Director Management SABINO MATERA.

In magici luoghi di incontro e di giochi, Babbo Natale ha messo casa per farci sognare come ha sempre fatto con i bambini di tutto il mondo e di ogni età. Fantastica ricostruzione della sua magica dimora per un Natale da sogno a misura di bambino con esperienze da favola nel cuore del centro storico di Andria, in un palazzo antico e nobile in via Corrado IV di Svevia, 31 (di fronte alla chiesa Mater Gratiae).

Non c’è Natale se non c’è solidarietà ed è per questo che Sabino Matera ha voluto, con immenso piacere, invitare il Centro Zenith di Andria che da anni si occupa dell’integrazione di ragazzi “specialmente abili” e di quanti vivono esperienze di emarginazione sociale, per far vivere loro momenti di gioia e magia. Babbo Natale sarà lieto di invitare nella sua dimora bimbi di scuola materna e primaria per riscoprire insieme le nostre tradizioni. Inoltre tutti i giorni dalle 16:30 alle 17:30 si effettuano letture animate e laboratori creativi in compagnia degli elfi previa prenotazione al numero 371.1267351.

Gli orari di apertura saranno i seguenti:

giorni feriali:

dal lunedì al sabato dalle ore 17:30 alle 22:30, la domenica mattina dalle ore 10:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle ore 17:30 alle 22:30 –

festività:

Immacolata: dalle ore 10:00 alle 13:00, pomeriggio dalle ore 17:30 alle 22:30

Vigilia di Natale 24 dicembre: dalle ore 10:00 alle 19:00 (orario continuato)

Natale 25 dicembre: dalle ore 10:00 alle 13:00, pomeriggio dalle ore 17:30 alle 22:30

Santo Stefano 26 dicembre: dalle ore 10:00 alle 13:00, pomeriggio dalle ore 17:30 alle 22:30

Vigilia di Capodanno 31 dicembre: CHIUSO

Capodanno 1 gennaio: dalle ore 17:30 alle ore 22:30

Epifania: dalle ore 17:30 alle 20:30.

Per prenotazioni scuole chiamare al 371.1267351

Si ringraziano i protagonisti della fortunata serie televisiva “Mudù”, tra cui Uccio De Santis, Umberto Sardella,

Antonella Genga, Luigia Caringella, Brando Rossi, Annabella Giordano, Lauredana Ceci e inoltre il comico barese Daniele Condotta, Antonello Ricci, Lia Cellamare e Matteo Pedone per aver partecipato alla realizzazione dello spot dell’evento.

Patrocinio del comune di Andria.