Il Presepe Vivente di Canosa: un laboratorio di emozioni!

Anche quest’anno ritorna l’appuntamento natalizio “Il Presepe Vivente”. Per la XV edizione il comitato organizzatore si è rinnovato completamente, dall’organico interno, con la nomina del nuovo presidente Rosa Minutillo, alla nuova campagna di comunicazione sui social media.

Infatti per sensibilizzare i cittadini e gli utenti del web, il “Comitato Presepe Vivente” ha scelto di mostrare tutti i retroscena della realizzazione dell’evento. Questa decisione non è casuale, dato che le difficoltà sono molteplici, partendo dal budget complessivo fino al coinvolgimento dei figuranti volontari da inserire nelle scene del presepe.

Ma, fortunatamente, i frutti di questo “mettersi a nudo” stanno maturando in una serie di condivisioni e like da parte di un pubblico proveniente da tutta la Puglia e non.

L’obiettivo è, quindi, di portare in alto il nome della città e di creare un flusso turistico importante, soprattutto in un periodo dove la “lamentela online” è preferita al rimboccarsi le maniche per costruire qualcosa di socialmente utile.

Il Presepe Vivente oltre ad essere un evento turistico è innanzitutto un laboratorio di emozioni, dove persone di tutte le età (dai 3 ai 60 anni) vivono insieme un’esperienza divertente e con una morale di amore e fraternità, un vero e proprio lavoro di squadra che riesce a creare uno spettacolo unico nel suo genere in tutta la regione.

Le date annunciate sono: 26-28-29-30 Dicembre 2018 e 4-5-6 Gennaio 2018