Gianluca Fubelli domenica 10 febbraio al Teatro “Lembo”

La bellezza non è tutto: a sostenerlo è Gianluca Fubelli, in arte “Scintilla”, nel divertente spettacolo che sta portando in giro per l’Italia. Il celebre comico romano di Colorado tra gag e imitazioni proporrà i suoi cavalli di battaglia e le sue incursioni individuali: Giulio Cesare; l’Omo Ragno, Yoghi Keky, il Pupo Secchione, il più bello d’Italia. Fubelli ha iniziato facendo cabaret con i Turbolenti fino ad approdare nel 2002 al laboratorio di “Colorado Cafè”, sotto la direzione artistica di Diego Abatantuono per poi approdare nell’omonima trasmissione televisiva, in onda su Italia 1. Fubelli con i Turbolenti vanta anche incursioni sul grande schermo: nel 2006 nel film con Diego Abatantuono “Eccezzziunale Veramente (capitolo secondo…me)”, per la regia di Carlo Vanzina, nel 2009 in “I Mostri Oggi” di Enrico Oldoini, e in “L’ultimo Crodino” di Umberto Spinazzola con Ricky Tognazzi, Serena Autieri, Enzo Iacchetti, Dario Vergassola, Giobbe Covatta. Nel 2013 Gianluca Fubelli è nel cast di “Treddy Movie – una notte agli Studios” di Claudio Insegno con Giorgia Wurth, Enrico Silvestrin, Claudio Insegno, Gianluca Impastato, Sandra Milo, Eva Robbin’s, Pino Insegno, Michele La Ginestra, Daniel Mc Vicar e Luca Ward. Nel 2014 fa parte del cast di “Tutto Molto Bello”, per la regia di Paolo Ruffini. Nel 2017 per la televisione recita in “Un passo dal cielo 4” per la regia di Michelini. Da qualche anno, Scintilla si misura anche con il teatro coinvolgendo il pubblico con la sua simpatia trascinante e frizzante.

Teatro Comunale “Raffaele Lembo” via Piave 4

Comune di Canosa Ufficio Cultura via Puglia tel. 0883 610 343-342

E’ attiva la Promo “a Teatro a partire da 10 euro”

Cartoleria “Il Papiro” via Alfieri, 27 tel. 0883 614447

www.vivaticket.it

Sabino D’Aulisa |Ufficio Stampa Comune di Canosa di Puglia