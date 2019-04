Assegnate le cariche all’interno del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Archeologica Canosina per il quadriennio 2019-2022

0 0 0 0 0 Condividi su ...

Lo scorso 24 aprile, presso la sede della Fondazione archeologica canosina, sono state assegnate le cariche, mediante elezione, dei componenti del Consiglio d’Amministrazione per il quadriennio 2019-2022. Si è dunque delineato il nuovo Organigramma attraverso l’elezione del Presidente, del Vice presidente, dei Tesorieri e del Segretario Generale.

Eletto all’unanimità, nella carica di Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Sergio Fontana, il quale ha accolto con entusiasmo l’incarico conferitogli, dichiarandosi onorato di poter seguire le orme di suo padre, Michele Fontana, socio fondatore e primo presidente della Fac. Nominato, vice Presidente, Nicola Luisi, da numerosi anni impegnato nelle innumerevoli attività svoltesi nel territorio canosino e nazionale. A ricoprire la carica di Direttore, Sabino Silvestri, eletto con entusiasmo da parte di tutti i componenti. Silvestri, applaudito e ringraziato dai presenti per il costante impegno dimostrato nel ruolo di Presidente per oltre diciotto anni, ha confermato la piena disponibilità a proseguire il suo lavoro in questa nuova veste.

A ricoprire le cariche di Tesoriere e Segretario Generale, Michele Manfredi e Raffaella D’Ambra, entrambi nominati dal Comune di Canosa. Mentre, Franco D’Ambra, storico tesoriere e socio fondatore della Fac, affiancherà Manfredi come tesoriere aggiunto. Si è proceduto anche alla nomina del Comitato Scientifico, risultano nominati: Raffaella Cassano, Antimo Cesaro, Pasquale Lavacca, Sabina Lenoci, Italo Maria Muntoni,

Anita Rocco e Giuliano Volpe. Inoltre sono stati nominati anche i due rappresentanti della Fondazione Archeologica Canosina nel direttivo del Palazzo dei Vescovi nelle persone di Sergio Fontana (che è stato nominato dal direttore del Palazzo dei Vescovi – Don Felice Bacco – vice direttore) e Antonio Capacchione.

Primo obiettivo stabilito è realizzare un programma operativo da perseguire e monitorare costantemente, al fine di valorizzare il patrimonio archeologico della città, rendendo Canosa archeologica fiore all’occhiello della Bat.

Si viene così a costituire il nuovo organigramma :

• Consiglio di Amministrazione

Sergio Fontana – Presidente

Nicola Luisi – Vice Presidente

Sabino Silvestri – Direttore (Componente esterno al CDA)

Angelo Antonio Capacchione – consigliere

Francesco D’Ambra – Tesoriere aggiunto

Antonio Palmieri – consigliere

Samuele Pontino – consigliere

Andrea Pugliese – consigliere

Domenico Samele – consigliere

Francesco Sciannamea – consigliere

Nunzia Sabina Silvestri – consigliere

Francesco Specchio – consigliere

Roberto Morra – Sindaco del Comune di Canosa di Puglia

Don Felice Bacco – in qualità di parroco della Concattedrale di Canosa di Puglia

Costanzo Michele Caputo – membro nominato dalla Banca di Credito Cooperativo di Canosa – Loconia

Raffaella D’Ambra – Segretario Generale, nominato dal Comune di Canosa di Puglia

Gabriele Di Ruggiero – nominato dal Comune di Canosa di Puglia

Paolo Pinnelli – membro nominato dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani

Michele Manfredi – Tesoriere, nominato dal Comune di Canosa di Puglia

Sabatina Sinisi – nominato dal Comune di Minervino Murge

Collegio Sindacale

– Membri effettivi:

Vincenzo D’Aulisa – Presidente nominato dal Comune di Canosa di Puglia

Dario Gianfranco D’Aulisa

Antonio Favore

– Membri supplenti:

Giovanbattista Di Biase

Nunzio Pistilli

Collegio dei Probiviri

– Membri effettivi:

Sabino Palmieri – Presidente

Sabino Caporale

Matteo Ieva

– Membri supplenti:

Vito Auciello

Pasquale Lavacca

Giovanni Destino – Presidente onorario

Giuseppe Zaccaro – Presidente onorario

Comitato scientifico:

Raffaella Cassano

Antimo Cesaro

Pasquale Lavacca

Sabina Lenoci

Italo Maria Muntoni

Anita Rocco

Giuliano Volpe

Ilenia Pontino