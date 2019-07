Lavori al Centro per l’Impiego

Condividi su ...

Sabato scorso, 27 luglio, ignoti si sono introdotti negli ambienti dell’Ufficio per l’impiego, causando danni agli arredi ed agli strumenti di lavoro. Sull’episodio indagano gli agenti del Commissariato di P.S. di Canosa per risalire agli autori dell’effrazione.

“Sto seguendo gli sviluppi della vicenda – spiega il sindaco, Roberto Morra – e a tal proposito ho avuto un colloquio telefonico con il responsabile regionale dei Centri per l’Impiego per assicurare la massima attenzione del Comune, tesa ad evitare il ripetersi di tali atti vandalici. Nel corso del colloquio mi è stato assicurato che le attività dell’ufficio riprenderanno nel più breve tempo possibile.

Infatti già da ieri mattina i responsabili dell’Ufficio Tecnico Comunale hanno prontamente avviato le operazioni necessarie al ripristino degli uffici ed al rafforzamento delle misure di sicurezza necessarie. In particolare verranno installati una barriera anti scavalco sui muri perimetrali, un sistema di videosorveglianza con sensori di allarme, e sostituiti i vetri danneggiati. Contiamo che entro sabato questi lavori siano portati a termine.

Pertanto – conclude il sindaco – non esiste alcun rischio di chiusura, come paventato da una opposizione in costante campagna elettorale responsabile, tra l’altro, di un notevole aggravio di costi a spese della collettività, visto che durante la loro amministrazione il Centro per l’Impiego era ospitato in locali di proprietà privata a fronte di un cospicuo canone di locazione.

Come sempre lavoriamo per migliorare questa Città, in silenzio, risolvendo i problemi che man mano emergono e quelli che abbiamo ereditato da chi, oggi, stando all’opposizione, propone soluzioni a problemi da loro stessi creati o evoca inutili allarmismi, pur di manifestare la propria esistenza.”

Sabino D’Aulisa |Ufficio Stampa Comune di Canosa di Puglia