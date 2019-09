Forza Italia CANOSA DI PUGLIA ricomincia da Everest 2019.

C’era anche Canosa di Puglia rappresentata dal segretario cittadino di FORZA ITALIA ANGELO LIMITONE al campus di Forza Italia a Giovinazzo.

Oltre mille presenze, tanti delegati e amministratori da tutta Italia e soprattutto dibattiti e confronto: questo è stato il campus “Everest019”, la tre giorni, che da diversi anni è l’immancabile appuntamento di fine estate presso l’Hotel Riva del Sole di Giovinazzo.

«Forza Italia riparte con entusiasmo e idee» ANGELO LIMITONE responsabile cittadino , in questi giorni ha incontrato i responsabili provinciale e regionale Enti Locali di Forza Italia e ha avuto modo di salutare, incontrare e confrontarsi con amministratori, esponenti di partito, parlamentari, tra cui Antonio Tajani, ex Presidente del Parlamento Europeo.

«Il Dipartimento Enti Locali FI Canosa di Puglia – riparte da “Everest” con più energia e più entusiasmo, facendo tesoro degli interessanti spunti di riflessione emersi, supportando il partito nelle importanti sfide future che lo attendono>>. Centrodestra unito, parola d’ordine per vincere le regionali in Puglia del 2020. Dopo le turbolenze politiche nazionali del mese di agosto, fase in cui Forza Italia ha chiesto che si tornasse al voto, parte dal campus giovani di Everest a Giovinazzo la riflessione sul prossimo importante appuntamento elettorale amministrativo, quello delle regionali in Puglia.

09/09/2019

DOTT. LIMITONE ANGELO ANTONIO

COORDINATORE CITTADINO FORZA ITALIA CANOSA DI PUGLIA

COORDINAMENTO BAT FORZA ITALIA