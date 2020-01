Alesia Luxury Suite, Casa vacanza di interesse storico a Ostuni

Alesia è una caratteristica casetta indipendente in pietra situata nella zona 800esca della città , finemente arredata con oggetti di antiquariato, in una zona tranquilla a soli 200 m dalla piazza principale dove potrete consumare e degustare prodotti pugliesi sotto la famosa colonna di Sant’Oronzo.





Tra i servizi a pagamento, nelle vicinanze troverete Bar, Ristoranti, Locali notturni ed anche un parcheggio pubblico (anche non a pagamento).

“Alesia Luxury Suite” offre, inoltre, la possibilità di accedere, con un supplemento extra giornaliero, alla piscina privata situata presso la bellissima “Villa Luxury” di proprietà a soli 3 km di distanza con un giardino fantastico.

L’appartamento presenta una Tv a schermo piatto, un angolo cottura completamente attrezzato con frigorifero, sala da pranzo indipendente, area salotto e accessori per la preparazione della colazione.

Connessione internet, frigobar, bagno, sala da pranzo, climatizzazione, nelle vicinanze attivita’ in mare (vela, windsurf, immersioni).

In città, shopping per le strade e viuzze a piedi e visite guidate a pagamento con apetour nel centro storico. 12 mesi l’anno in Puglia in una delle piu’ belle strutture white della città.

Gusto, raffinatezza e cortesia dei proprietari contraddistingueranno il tuo viaggio . L’Alesia Luxury Suite si trova a 34 km da Monopoli. Ogni mattina vi attende l’aria di Puglia.

La struttura dista 29 km da Alberobello e 40 km da Taranto. L’Alesia Luxury Suite Ostuni dista 38 km dall’Aeroporto più vicino, quello di Brindisi-Salento, e fornisce un servizio di navetta aeroportuale a pagamento.

Info – workangelicagianfrate@gmail.com , su direct o web\social.

Uff. stampa – blog Revonews S.Luisi