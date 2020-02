Coronavirus, prosegue il costante monitoraggio della Prefettura

Prosegue il costante monitoraggio della Prefettura di Barletta Andria Trani sul fenomeno del Coronavirus; nel pomeriggio di oggi, secondo il programma prestabilito, il Prefetto Maurizio Valiante ha riunito i Sindaci della provincia, il Direttore Generale della Asl ed il Presidente dell’Ordine dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri della provincia.

Il quadro epidemiologico aggiornato al pomeriggio conferma l’esclusione, in questo territorio, di casi di diffusione della malattia infettiva COVID 19 o situazioni sospette.

Non vi è, pertanto, un’emergenza sanitaria in atto ma uno stato di attenzione che permane costante da parte delle autorità competenti.

Il Prefetto ed i Sindaci hanno ringraziato la Direzione Generale della Asl e l’intera struttura per lo straordinario impegno messo in campo, anche in relazione alla piena operatività dei presìdi sanitari che sarà garantita sul territorio provinciale, per far fronte alle esigenze della collettività e degli stessi operatori sanitari, ivi compresi i medici di famiglia, ai quali sarà assicurata la fornitura di dispositivi di protezione individuali in caso di eventuale necessità.

Il Presidente dell’Ordine dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri ha confermato la piena disponibilità a sensibilizzare ulteriormente la rete dei medici di famiglia a prestare – secondo la consueta deontologia professionale e l’alto senso di responsabilità fin qui dimostrati ed in conformità alle indicazioni rese dalle disposizioni della Regione Puglia – assistenza ed adeguata informazione ai propri assistiti in caso di necessità, superando così talune criticità segnalate, peraltro legate alla particolare metodologia da applicare nei casi in esame. La rete dei medici di famiglia è infatti attiva nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00; nelle altre fasce orarie e nei giorni festivi è invece possibile rivolgersi al medico di continuità assistenziale.

Rimangono attivi ed a disposizione della collettività il numero ministeriale 1500 ed i numeri del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale 0883299502 – 0883299505 – 0883299515 (mail: direzione.sisp@aslbat.it).

Si rinnova l’invito ad attenersi alle sole comunicazioni ufficiali provenienti da fonti istituzionali, non dando credito ad eventuali false notizie messe in circolazione sui social, che potrebbero far configurare ipotesi di reato penalmente perseguibili per procurato allarme.