Trani: Divine del Sud e l’abito sospeso durante l’emergenza coronavirus

Non solo beni alimentari e distribuzione di mascherine. Ma anche abiti casual o eleganti, giacche in pelle e in renna, cappelli, pantaloni, jeans e magliette. E poi parrucche, foulard copricapo dai tessuti Made in Italy, bigiotteria, creme di bellezza e trucchi rigorosamente naturali. Il coronavirus ha messo in ginocchio anche l’economia ed ecco che un valido aiuto arriva dall’associazione Divine del Sud.





“La gente non lavora da mesi, diventa complicato comprare il pane, immaginiamo se dovesse pensare di acquistare abiti nuovi o costose creme antirughe – ha spiegato la presidente di Divine del Sud, la giornalista Francesca Rodolfo -. Per questo abbiamo pensato di continuare con l’iniziativa dell’abito sospeso nata mesi fa per i “nuovi poveri”. Sono abiti con il cartellino, quindi mai indossati da nessuno, donati da atelier di Puglia e Basilicata, prima che scoppiasse il contagio da Covid19, che hanno sposato l’idea di venire incontro a gente che attraversa momenti difficili. Oggi li vogliamo mettere a disposizione dei bisognosi, chiaramente in maniera del tutto gratuita – ha proseguito la Rodolfo -. Molti sono stati già donati durante altri eventi che la mia associazione ha organizzato in passato, ritengo che oggi possano essere un valido aiuto per chi ha necessità e non può permettersi di fare acquisti”. Come sempre la solidarietà di Divine del Sud va a braccetto con la moda e il fashion avendo all’interno dell’associazione professionisti del settore. ”Gli abiti rigorosamente alla moda, possono essere ritirati in forma del tutto anonima, chiunque ne avesse la necessità può contattarci sulla pagina Facebook di Divine del Sud, con un messaggio in privato – ha spiegato la vicepresidente Sabrina Altamura -. Sono stati sterilizzati, così come le parrucche e le fasce (naturalmente abbiamo pensato anche alle donne oncologiche), e le mascherine che abbiamo dipinto a mano con il nostro logo, l’orchidea, simbolo di bellezza ed eleganza. E poi prodotti naturali per la pelle come creme, detergenti e trucchi, offerti dall’azienda Pure Green Lifestyle di Andria (info su www.pureshop.it), al fianco di Divine in questo momento delicato. A disposizione ci sono pure psicologi e dottori”. Perché non è importante solo nutrire il corpo, ma anche la mente e lo spirito.