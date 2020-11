“Canosapresepi Virtual Tour” Mostra di Presepi Artigianali, appuntamento al 2021

Condividi su ...

Così come è avvenuto per molti eventi di importanza nazionale, regionale e locale; l’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di Canosa di Puglia è costretta a far saltare l’edizione 2020 della Mostra del Presepio Artigianale “CANOSAPRESEPI” 22 Edizione.

La pandemia da coronavirus non è ancora finita; non possiamo mettere a rischio la salute degli organizzatori e delle migliaia di visitatori che affluirebbero nella nostra città durante il periodo di Natale.

La Mostra del Presepio Artigianale che si teneva sempre ogni anno presso il Palazzo De Muro Fiocco – Circolo Al Corso, in questo tempo di Pandemia da Covid-19 e norme e protocolli sanitari non verrà realizzata, ma sostituita CANOSAPRESEPI VIRTUAL TOUR, itinerante tra tanti presepi e diorami, con varie categorie di partecipazione, per un modo nuovo di parteciparvi.

E’ una decisione dolorosa, per la salute di tutti noi, la Mostra del Presepio Artigianale sarà “CanosaPresepi Virtual Tour”, per riscoprire in questo di prova il mondo dei presepio, con indicazioni che puoi scaricare anche qui: http://www.canosapresepi.it/canosapresepi-mostra-di-presepi-artigianali-appuntamento-al-2021/.

Nel mese di dicembre sarà visibile e visitato in modo virtuale CanosaPresepi Virtual Tour, tramite il portale web www.canosapresepi.it.

Per ulteriori contatti e iscrizioni al CanosaPresepi Virtual Tour puoi scriverci alla E-Mail: info@canosapresepi.it, o tramite Facebook: https://www.facebook.com/canosapresepi/

Vi salutiamo e continueremo a lavorare con entusiasmo alla Edizione 2021, che sarà la più bella di sempre!

Il Presidente Sede AIAP Canosa di Puglia

Orazio Lovino