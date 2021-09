“Canosa Si racconta”….al Gran galà del Sud – Premi alle eccellenze 2021

Condividi su ...

Illustrazioni raffinate di Piskv (Premio Dea Ebe 2020) e leggezza nei racconti di una città archeologica : “Canosa di Puglia”….legata alle bellezze antiche e alla storia.

“Canosa Si racconta”, creatura del giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Paolo Pinnelli, nei vari capitoli “disegna con le parole” la storia di una città denominata la Piccola Roma, circondata dai suoi colli.

Prefazione del nostro concittadino Lino Banfi e postfazione del Presidente della Fondazione Archeologica Canosina Sergio Fontana che aprono e chiudono la grande finestra sulla nostra amata città.

In una serata di fine estate, all’interno dei giardini dell’Hotel D’Altavilla, Paolo Pinnelli riceve dalle mani del Pres. Dott. A. Sabatino della Bcc Canosa Loconia il Premio 2021 “La Maschera Banfi” dedicato all’arte e alla cultura e soprattutto al nostro beniamino Lino Banfi.

Il comitato Dea Ebe ha voluto premiare la cultura, l’impegno e l’abnegazione che concittadini come Paolo Pinnelli e soci della Fondazione Archeologica Canosina hanno, ognuno con i propri ruoli, messo in opera nella realizzazione e divulgazione del libro e del territorio in varie forme e atti.

Nello stesso evento, la Fondazione Archeologica Canosina, nella persona del suo vice Presidente Nicola Luisi, riceve il Premio “Dea Ebe “ 2021 dalle mani del Consigliere Provinciale Bar Pasquale De Toma.

Omaggio filatelico graditissimo del consigliere De Toma a Saverio Luisi.

Serata presentata dalla bella e brava giornalista del tgnorba24, Francesca Rodolfo e Saverio Luisi, Pres. Premio Dea Ebe.

Le menzioni affidate alla professionalità della conduttrice del tgnorba, Giovanna De Crescenzo.

Omaggi diversi per premiati e premianti: fiori per le signore (offerti da Antica Fioreria Canosa), l’Olio dell’Azienda Sabino Leone, Birra Bio dell’azienda Mulino Casillo, il libro “Canosa si racconta” e omaggi della gioielleria De Marinis.

Ricordiamo, allo stesso tempo, la grande promozione che la F.A.C. sta realizzando su tutto il territorio Pugliese, una tra le quali, la bellissima bacheca realizzata in aeroporto a Bari.

La bella voce di Mariangela Malcangio ed un saluto dell’amico Tommy Terrafino, cabarettista pugliese, hanno reso la serata piacevole.

Ringraziamo patrocinanti, location, sponsor e partners che hanno contribuito e collaborato in vari modi alla buona riuscita dell’evento.

Grazie alla…. diretta sulla pagina fb di Ilovecanosa, Serimed, Renato Tango servizi per il turismo e archeologia, Ottica 10 decimi, Divine del Sud, Oer Canosa, Print Label system, Vegapol, Farmacia centrale della dott.ssa Zannella, Professione Militare, Aquarius Piscina, Banca di Credito Cooperativo Canosa Loconia, tgnorba24, Bat magazine, Revonews, Rotary club Canosa, Cesare e Michele, Antonella e Martina, Rosa e Sabino, Pino Grisorio, Garage brand e tanti altri amici che indicheremo nei prossimi articoli.

Grazie a tutti.

Uff. stampa Dea Ebe – S. Luisi