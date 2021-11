Finalmente Black Friday con i commercianti del We Ken Canosa

Condividi su ...

Evento patrocinato dal Comune di Canosa, venerdì 26 novembre start ore 18, presso le Vie Imbriani, Terme e Kennedy e piazze Terme, Ferrara e Imbriani, serata dedicata al “Black Friday 2021”.

Shopping, animazione, visite guidate e musica con percorso in sicurezza e rispettando le norme Covid dentro e fuori le attività.

Info point \ Covid in Piazza Ferrara – Kennedy grazie al supporto dell’ OER, Anpana e Noetaa Canosa.

Animazione e musica grazie alle scuole e palestre Canosine (Dirty dancing, Fit & dance asd Simona Metta, Nikai ginnastica artistica e Fitness & dance studio Damiano) che si alterneranno nelle varie zone con l’animazione legata alla presenza di giocolieri, mascotte, mangiafuoco e stand associazioni sportive (Progetto Uomo, Liberty Calcio Canosa, A.S.D. Canosa 1948, Caniusium Bike e Ass,ne Sportiva Equestre Canosina – Asec2).

Ricorderemo le vittime del Covid e gli amici che ci hanno lasciato prematuramente. Si prega di non parcheggiare in zona, visti i divieti.

Diretta FB su Ilovecanosa a cura di Pino Grisorio presso la “Radio in Vetrina “ in Piazza Ferrara dove racconteremo la serata del Black Friday minuto per minuto, anche in streaming per le interviste con i commercianti o associazioni.

Si segnalano eventi in sicurezza in zona Via Marconi e via Imbriani, marciapiede Ovs e lo stand legato alla cultura…..regala un “libro per Natale” dell’amico Paolo Pinnelli, realizzato dalla Fondazione Archeologica Canosina (www.canusium.it).

We Ken ringrazia per la filodiffusione natalizia l’associazione Proloco Canosa.

Nelle attività e fuori si rispetteranno le norme Covid e ci sarà un controllo delle vie grazie ai volontari OER, ANPANA e NOETAA di Canosa di Puglia.

Stand ArcheoclubCanosa (in zona via Kennedy – Imbriani), Vespa club Canosa, Presepe Vivente, Avis, Telethon e tanti tanti altri amici collocati durante il percorso.

Visite guidate a cura della Fondazione Archeologica Canosina e Renato Tango servizi (info.333/8856300) per la Domus Romana in Via Marconi – ore 18.30/21.30 e l’apertura serale del Museo dei Vescovi in Piazza V. Veneto dalle ore 19 alle ore 22 grazie allo staff del museo (info.377/2999862).

I commercianti del “WE KEN” ringraziano tutti coloro che collaboreranno e contribuiranno in diversi modi ed in particolare le Forze dell’ordine, volontari, commercianti fuori zona, uffici comunali, uffici stampa, associazioni sportive e culturali.

Grazie di cuore a: Love Fm, I love Canosa, Bat magazine, Divine del Sud, Revo news, Oltre il Sipario, Team eventi 33, Team Paradiso, Garage brand, Regina cartolibreria, Ancri Canosa, Piccoli Capricci, Comitato di Loconia, Telethon, Manufatti in tufo Maddalena e ai tanti amici che hanno accettato la sfida dopo un periodo pandemico che non è stato felice per nessuno.

“Alzarsi e ricominciare uniti più di prima “….il motto 2021\2022.

Chiusura del percorso. Buona passeggiata in sicurezza rispettando le norme Covid e…..grazie a tutti.

Uff. stampa – S. Luisi