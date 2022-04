Tornano in piazza i biscotti del cuore in Piazza pro Telethon

Condividi su ...

Dona anche tu col cuore.

Tornano in piazza Ferrara i biscotti del cuore pro Telethon.

Volontari vi aspetteranno a Canosa di Puglia per la raccolta fondi primaverile.

Evento ed impegno ormai ventennale dell’associazione Team eventi 33 – Dea Ebe col patrocinio gratuito del Comune per aiutare la ricerca.

Un piccolo gesto e contributo fatto col cuore. Ringraziamo stampa, volontari e tutti coloro che vorranno collaborare.

Vi aspettiamo…..

Uff. Stampa, premiodeaebe@gmail.com