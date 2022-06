Sarà l’ambasciatrice della Puglia nel Mondo, Nancy Dell’Olio, l’ospite d’onore del “Divin Solstizio”, l’evento esclusivo di Divine del Sud che tra moda, inclusione ed enogastronomia- tutto rigorosamente Made in Puglia – darà il benvenuto all’estate. Appuntamento il 21 giugno alle 20,30 al Molo 28 di Barletta

Condividi su ...

Abiti e costumi disegnati e cuciti per l’occasione dalle sapienti mani di stilisti pugliesi, gioielli e borse creati ad arte per salutare l’arrivo dell’estate. Tutto in un prelibato percorso enogastronomico, dove a farla da padroni saranno ricette e prodotti tipici della terra di Puglia, da nord a sud della regione. Si terrà il 21 giugno alle ore 20,30 al Molo 28, l’evento glamour dell’associazione Divine del Sud, che a Barletta celebrerà il solstizio d’estate nel locale tra i più chic sulle sponde dell’Adriatico, in una sfilata inclusiva in cui verranno presentate le tendenze più “In” del momento. In passerella modelle e modelli professionisti e diversamente abili, in carrozzina, oncologiche, con sindrome di down, straniere e curvy (come è da sempre nella natura di Divine), per celebrare la moda di questa estate, tra sontuosi abiti da cerimonia e casual ricercato, costumi, borse e gioielli d’autore. Sfileranno tra le prelibatezze pugliesi preparate e offerte per l’occasione, in un percorso che vuole essere l’esaltazione della Puglia, tra olio, vino, prodotti caseari e da forno, dolci e frutta di stagione, nel massimo rispetto dell’ambiente. Ad accogliere il pubblico, sull’erba verde del Molo, a due passi dal porto, vocato per sua natura all’accoglienza di popoli e culture e con lo sguardo rivolto al turismo, tra gli alberi e i fiori, Giuseppe De Nittis, Leontine e il piccolo Jacques, attori vestiti a tema grazie a fedelissime riproduzioni, in una singolare rappresentazione scenica del celebre dipinto “Colazione in Giardino” di De Nittis, una vera chicca nella sua città d’origine. La serata, così squisitamente pugliese, fatta di profumi, sapori, usi e tradizioni della nostra terra, non poteva che vantare come ospite d’onore, l’ambasciatrice della Puglia nel Mondo, Nancy Dell’olio. “Un momento di aggregazione, di festa, di moda e di buon cibo per celebrare il nostro personale benvenuto all’estate – ha detto Francesca Rodolfo, presidente di Divine del Sud -. Un onore per noi, avere l’ambasciatrice della Puglia nel mondo, la dott.ssa Nancy Dell’Olio, a testimoniare quanto di buono e di bello cerchiamo di fare nel nostro piccolo e di quanto venga apprezzato. È molto importante per noi e per i nostri ragazzi, ripaga di tanti sacrifici fatti. E sono molto grata a Giuseppe Dipaola – ha proseguito la dott.ssa Rodolfo – per aver sposato la nostra idea, per averla resa possibile, ospitando l’evento nel suo locale che ben si presta al progetto. Sarà un momento speciale dove si potrà scegliere il

miglior outfit per l’estate, degustando le nostre specialità”.

Presenteranno l’evento le donne del

direttivo di Divine: Francesca Rodolfo, la sua vice Agata Oliva, la destination manager Rosanna Delvecchio e la event manager Antonella Piccolo.

L’ingresso è gratuito per gli iscritti. Ticket simbolico solidale di cinque euro per i non iscritti, il ricavato sarà devoluto in beneficenza per realizzare nuovi sogni e regalare un futuro migliore ai meno fortunati.

In passerella le creazioni di

Laura De Carolis – Noicattaro

Ruggiero Clothing – Barletta

Marina Corazziari – Bari

Charmelle – Barletta

My Darling Handmade – Barletta

Gioia Beachwear- Brindisi

Nosense – Bisceglie

Acconciature

Renato Varesano – Barletta

Trucco

Angela Dibenedetto – Barletta

Degusteremo

Olio Sabino Leone – Canosa di Puglia

Caseificio Perina – Barletta

Apulia Food – Canosa di Puglia

Panificio Dambra – Barletta

Vini Framì – Canosa di Puglia

San Michele Vitivinicola – Minervino Murge

Birre Molino Casillo – Corato

Sospiri – Pasticcerie Storiche Bisceglie

Percoche – Comitato Sagra Loconia

Ciliegie – Specialità di Conversano