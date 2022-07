Estate Canosina 2022, gli assessori Saccinto, Di Nunno e Cristiani incontrano le associazioni culturali e sportive del territorio

Condividi su ...

A pochi giorni dall’ufficializzazione della nuova Giunta Comunale, l’Amministrazione guidata dal Sindaco Vito Malcangio nella persona dell’Assessore alla Cultura, all’Istruzione, al Turismo e all’Archeologia Cristina Saccinto, dell’Assessore agli Eventi Saverio Di Nunno e dell’Assessore allo Sport e alle Attività Produttive Antonella Cristiani, al fine ultimo di dare vita al programma dell’Estate Canosina 2022, incontrerà le associazioni canosine del territorio martedì 5 luglio alle ore 17.00 in Aula Consiliare.

All’incontro sono invitati tutti i presidenti e referenti delle realtà associative sportive e culturali: obiettivo principale della nuova Amministrazione diventa quello di coinvolgere tutto e tutti così da realizzare un cartellone coinvolgente e attrattivo che possa suscitare l’interesse dell’intera cittadinanza.

«E’ per me doveroso – spiega l’Assessore alla Cultura Cristina Saccinto – incontrare fin da subito tutti coloro i quali vorranno contribuire alla buona riuscita di questa rassegna. Saremo al fianco di chi vorrà aderire al programma dell’Estate Canosina 2022 mettendo a disposizione la propria esperienza ed il supporto necessario per la realizzazione di quanto proposto».

«Dare visibilità e risalto alle eccellenze locali – afferma l’Assessore agli Eventi Saverio Di Nunno – sarà una nostra costante prerogativa. Lavoreremo in sinergia con associazioni e attività commerciali fornendo loro il giusto sostegno a 360 gradi. Canosa deve tornare ad essere attrattiva e noi ci impegneremo affinchè ciò diventi realtà».

Dello stesso avviso anche l’Assessore allo Sport Antonella Cristiani che, alla luce dei risultati conseguiti durante la passata stagione sportiva, ha posto l’accento su quanto sia di cruciale importanza essere vicini quotidianamente alle varie associazioni. «Siamo reduci da un’annata fantastica in cui molteplici sono stati i risultati di rilievo conseguiti in ogni ambito sportivo. Il mio obiettivo sarà quello di valorizzare tutti coloro i quali portano alto il nome della nostra città in giro per la Puglia e l’Italia: a questo proposito, l’Estate Canosina va proprio in questa direzione, consapevoli di come questo sia solo il primo passo – conclude Cristiani – di un percorso di riavvicinamento fra Amministrazione e realtà associative».