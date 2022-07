Disposta l’apertura della finestra per la presentazione della domanda dei Buoni Servizio per minori

Condividi su ...

Il Settore Comunale Servizi Sociali rende noto che la Regione Puglia, con Determinazione dirigenziale n.637 del 27 giugno 2022, ha disposto l’apertura della finestra per la presentazione della domanda dei Buoni Servizio per minori dal 5 luglio e fino alle ore 12,00 del 28 luglio 2022.

La procedura di domanda è attiva esclusivamente online all’indirizzo seguente:http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/BuoniServizio2022

Per informazioni è possibile contattare il Segretariato Sociale sito in via Bovio 17. Qui di seguito recapito telefonico e indirizzo mail: 0883/610375 – segretariatosociale@comune.canosa.bt.it