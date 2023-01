Condividi su ...

Si terrà il 19 Gennaio 2023, alle ore 9,30, presso l’Auditorium Liceo Scientifico Statale “C. Cafiero” di Barletta, il convegno “Inquinamento e contaminazione matrici ambientali: accertamento, strategie di intervento e prospettive per un futuro migliore”. L’incontro, organizzato dal Circolo Legambiente di Barletta, sarà pubblico e aperto a tutti coloro che vorranno approfondire l’annoso problema della contaminazione delle matrici ambientali a causa dei persistenti fattori inquinanti presenti sul nostro territorio.

Alla divulgazione e al confronto con la cittadinanza che interverrà offriranno un prezioso contributo gli interventi dei relatori in programma: il Direttore Generale di ARPA Puglia Vito Bruno, il Dirigente del CNR-IRSA Vito Uricchio e il Presidente Nazionale di Legambiente Stefano Ciafani. Auspichiamo l’intervento della locale Amministrazione comunale, invitata a partecipare tramite il Sindaco Mino Cannito.

Ringraziamo sin d’ora per l’ospitalità e l’attenzione alla tematica la Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico Statale “C. Cafiero” di Barletta che ha offerto ospitalità all’evento in programma.

Il Presidente del Circolo Legambiente Volontariato Barletta APS

Raffaele Corvasce