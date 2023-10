Grande successo a Barletta per i Tableaux Vivants con i ragazzi speciali di Divine del Sud per il 5^ compleanno dell’associazione

Condividi su ...

Palazzo della Marra a Barletta, già scrigno dei tesori di Giuseppe De Nittis, ha ospitato i quadri viventi con i ragazzi speciali dell'associazione Divine del Sud, presieduta dalla giornalista Francesca Rodolfo, che si occupa di persone oncologiche, in carrozzina, con sindrome di down, vittime di violenza, straniere, valorizzando ciascuno secondo le proprie potenzialità. Sono stati proprio loro i protagonisti dell'evento dal titolo "Tableaux Vivants, l'arte di indossare l'Arte.. E come per magia i quadri prendono vita nelle stanze di Palazzo della Marra".





“I quadri che hanno preso vita a Palazzo Della Marra a Barletta sono stati un’emozione forte per i nostri ragazzi speciali, un evento di straordinaria bellezza per gli intervenuti, regalato alla città in occasione del 5^ compleanno di Divine Del Sud – ha detto la presidente Francesca Rodolfo. L’inclusione è entrata prepotente nelle opere d’arte, con i Tableaux Vivants, curati con particolari precisi e minuziosi, rendendo possibile l’arte di indossare l’Arte. Parola d’ordine: resilienza, dove gli inconvenienti diventano risorsa e anche un piccolo black out ci ha aiutati a brillare di più!” 7 gli artisti che hanno esposto le loro opere, diversi i modelli speciali e professionisti che hanno rappresentato le creazioni artistiche da la Gioconda rivisitata in chiave autobiografica dalla stilista Charmelle, a “La fille à la fenetre” del maestro Francesco Gentile passando dai capolavori di De Nittis come “Colazione in giardino “ di un anonimo artista e “Leontine”, dipinta dalla professoressa Antonella Palmitessa. Spazio all’arte moderna del maestro Vito Gurrado con Vampires, a Kataos con “La mia Canosa”e Ricarda Guantario con “Reflection”. Una festa tra inclusione ed esclusività, resa possibile grazie all’attenta sensibilità dell’amministrazione comunale che ha patrocinato l’evento insieme a Provincia e Regione.