Barletta: convegno “Il fenomeno del riciclaggio, ponte tra criminalità organizzata e società civile’”, con l’avv. penalista Antonio La Scala, volto noto per la partecipazione al programma “Chi l’ha visto”. Modera Francesca Rodolfo giornalista di Telenorba

Condividi su ...

Il prossimo 6 ottobre 2023 alle ore 16.00 presso l’Aula di Udienza del Giudice di Pace di Barletta in via Zanardelli si svolgerà il seguente evento formativo dal titolo: “Il fenomeno del riciclaggio, ponte tra criminalità organizzata e società civile”.

Il convegno promosso ed organizzato dall’Associazione “Avvocati Barletta” è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani.

L’evento formativo vedrà la partecipazione degli illustri relatori, l’avv. Penalista del Foro di Bari Antonio La Scala autore del libro “il riciclaggio e la sua connotazione transnazionale ( il caso Vaticano)” volto noto per la partecipazione al programma “Chi l’ha visto” e l’avv. Pierpaolo Grimaldi del Foro di Trani.

Il fenomeno del riciclaggio, internazionalmente conosciuto come “Money laundering”, lavaggio di denaro sporco, consiste in un complesso di operazioni volte al trasferimento o alla conversione di denaro, o altri beni, derivanti da attività illecite per conseguirne l’impiego nei circuiti economici legittimi, occultando o dissimulando l’origine delittuosa degli stessi.

Questo fenomeno rappresenta un ponte tra criminalità organizzata e società civile con rilevanti ripercussioni economiche e finanziarie, tali da originare gravi effetti distorsivi nell’economia legale.

Obiettivo della presente trattazione è quello di fornire un excursus in primis del panorama normativo nazionale e comunitario, focalizzando successivamente l’attenzione sull’effetto della recente normativa antiriciclaggio dello Stato Città del Vaticano e suoi profili economici-giuridici.

L’incontro vedrà la partecipazione straordinaria del Cav. Dott.ssa Francesca Rodolfo, Presidente Divine del Sud e volto noto dei Tg di Telenorba e dell’avv. Grazia Di Bari, Cons. delegata alle politiche culturali della Regione Puglia.

Inoltre, in un mondo così incerto e complesso come il nostro, oltre a un approccio tradizionale alla materia, si vuole attingere alla nostra intuizione e intelligenza emotiva. È per questo che l’aula del Giudice di Pace di Barletta farà da contenitore dell’opera del Maestro barese, poliedrico e internazionale, Vito Gurrado. L’evento è aperto al pubblico.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa del convegno composta dall’avv. Ruggiero Marzocca (Segratario dell’Associazione Avvocati Barletta) e dall’avv. Michele Dicuonzo (Consigliere delegato alla comunicazione dell’Associazione Avvocati Barletta) mandando una mail a avvocati.barletta@gmail.com