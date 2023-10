Presentata a Ferrara: “la 14^ Edizione della Convention dei Coordinatori Provinciali Telethon 2023”

Condividi su ...

La Convention rappresenta un momento fondamentale per coinvolgere la rete territoriale dei volontari e celebrare l’impegno profuso quotidianamente nel far avanzare la ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare.





Si è tenuta, presso il Comune di Ferrara, la presentazione della “16^ Convention dei Coordinatori Provinciali di Fondazione Telethon”, in data 6, 7 e 8 ottobre, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è stata di coinvolgere, aggiornare e sensibilizzare la rete territoriale sui traguardi ottenuti nell’ultimo anno, che sono stati possibili anche grazie all’impegno collettivo dei volontari che sostengono la missione di Fondazione Telethon di far avanzare la ricerca biomedica verso la cura delle malattie genetiche rare. Quest’anno, inoltre, per la prima volta ha partecipato

un ospite che ha condiviso la propria esperienza di terapia ottenuta grazie al lavoro della Fondazione nella ricerca scientifica.

Questo evento rappresenta una opportunità per creare un momento di dialogo tra i rappresentanti di Fondazione Telethon a più livelli: direttivo, amministrativo, scientifico e organizzativo. “È un onore essere stati ospitati a Ferrara per l’annuale Convention dei Coordinamenti Provinciali Telethon – dichiara Omero Toso, Vice Presidente di Fondazione Telethon”. “I coordinatori provinciali svolgono un compito fondamentale all’interno della rete di Fondazione Telethon, costruendo e coordinando le squadre di volontari per la promozione di iniziative di raccolta fondi e di sensibilizzazione nella provincia di propria competenza”.

“I Coordinatori Provinciali promuovono e mantengono i rapporti con i volontari, che rappresentano una risorsa vitale per la Fondazione.

Tutti contribuiscono, attraverso il loro lavoro, a renderla una macchina sempre più organizzata ed efficiente”. Durante la giornata di sabato presentati vecchi e nuovi coordinatori provinciali Nazionali.

Saluto istituzionale del Presidente Luca Cordero di Montezemolo, in video, e degli altri componenti della Fondazione con a capo il Vice Presidente Omero Toso. Per la prima volta la Sesta Provincia – Barletta Andria Trani avra’ un coordinatore Provinciale, Saverio Luisi, da più di 20 anni impegnato come volontario, che ha rappresentato la provincia con l’immagine del caro “Nonno libero” Lino Banfi davanti all’orecchietteria, concittadino e amico, simbolo della famiglia che nella vita ha regalato gioia, sorriso, ricerca nel proprio lavoro, generosità, cuore, caparbietà, forza, sacrifici e tanto altro, tutti ingredienti della mission di Telethon.

Antonella Pierno ha rappresentato l’Istituto comprensivo Carella – Marconi – Losito di Canosa e le mamme di Telethon Canosine, come referente dell’istituto e volontaria da più di 20 anni.

Un grazie particolare a tutta la Fondazione e ai nostri angeli custodi che negli anni ci hanno seguito e supportato: Valentina, Melissa, Ivano, Monia, Valeria, Corinne e tanti altri.

Presentate tante novità e soprattutto la nuova campagna natalizia con i “CUORI DI CIOCCOLATO”. Obiettivo far avanzare la ricerca verso la cura delle malattie genetiche.

Grazie a tutti i volontari di buon cuore.

“Dona col cuore, scriviamo la storia”. Info sul sito nazionale – www.telethon.it

