A Barletta si celebrano le donne del mondo con l’evento inclusivo “La moda ha i colori dei chakra – spettacolo di arte orafa e sartoriale made in Puglia”. Diverse etnie, religioni e culture. E non solo. Appuntamento domenica 10 marzo alle ore 19, all’hotel La Terrazza.

Abiti e gioielli rigorosamente made in Puglia.

Tessuti pregiati, pensati, disegnati, immaginati, cuciti addosso, creati per l’occasione. E poi le immancabili pietre preziose, simbolo di fascino, vanità e potere, incastonate e lavorate per illuminare volti e vite, tra cristalli di energia e giochi di luce. Si terrà domenica 10 marzo 2024 a partire dalle ore 19 nel salone degli eventi dell’hotel La Terrazza di Barletta, la manifestazione “La moda ha i colori dei chakra – spettacolo di arte orafa e sartoriale made in Puglia”. Protagoniste le donne dal mondo: testimonieranno la loro capacità di portare tutti i colori della vita. Un evento inclusivo ed esclusivo allo stesso tempo, organizzato dall’associazione di promozione sociale e culturale Divine del Sud presieduta dalla giornalista Francesca Rodolfo, in collaborazione con il centro yoga L’Onda del Respiro di Maria Rosaria Dibenedetto. Abbiamo infatti sempre sentito parlare di chakra e di energia, di colori e di luce. Ma cosa sono e come funzionano? Ed ecco che l’arte prenderà vita sui corpi di donne comuni, che mostreranno le creazioni dei ragazzi dell’Its Miti Moda di Barletta al secondo anno di Modellistica Industriale e Sartoriale, sotto lo sguardo attento della stilista Maria Elena Di Terlizzi e i gioielli hande made preparati da artigiani pugliesi e messi a disposizione dalla gioielleria Nuovi Talenti, sempre molto attenti a tematiche sociali, tutti ispirati ai 7 colori dei chakra, alla loro energia, considerati un potente strumento per migliorare il nostro benessere, la nostra armonia, l’equilibrio nelle varie sfere della nostra vita, mentre alcuni esperti del settore yoga mostreranno le posizioni dell’attività che unisce il benessere fisico a quello psicologico. Questo a sottolineare l’importanza oltre che della solidarietà, anche della promozione del territorio e la valorizzazione dei talenti locali. Sfileranno come sempre modelle professioniste e modelle speciali, 14 in tutto, mostrando simultaneamente chi l’abito e chi il gioiello. L’evento, che a ridosso dell’otto marzo, nasce per celebrare la donna in tutte le sue sfaccettature e accezioni, è patrocinato da comune di Barletta, CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa) e Istituto Tecnico Superiore per la Moda di Barletta. Ad impreziosire la serata, accanto alle socie di Divine del Sud sfilerà anche una donna di religione e nazionalità diversa dalla nostra, grazie alla preziosa collaborazione di Intercultura per una integrazione che sia davvero globale. E poi la partecipazione straordinaria di Manila Gorio, Presidente ANTI Associazione Nazionale Transgender Italia, che tutela i diritti di tutta la comunità LGBT nella nostra nazione, a rimarcare l’accettazione e l’affermazione di sé. Un vero e proprio inno a tutte le donne, insomma, desiderose di essere protagoniste della propria vita, di fare la loro parte attiva nella comunità e nel mondo, di qualunque religione, nazionalità e culture siano. Anche in passerella.