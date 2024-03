Puglia: non solo sapori, ma tanta salute! Uno spot prodotto da Alessandro Piva promuove i risultati raggiunti dal piano di controllo della Regione Puglia e da Arpa Puglia, Asl e Istituto Zooprofilattico

Condividi su ...

“Filiera agroalimentare pugliese: sicuramente buona!” è il titolo del video promozionale e transmediale sulla sicurezza alimentare e sanità animale, che illustra l’importanza della performance raggiunta dalla Regione Puglia, da Arpa Puglia, dalle Asl e dall’Istituto Zooprofilattico (Izspb), che sarà presentato nel corso di una Conferenza stampa giovedì 21 marzo alle ore 11.00 nella Sala di Jeso presso la Presidenza della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro 33, Bari).

Dalla Relazione annuale del Piano di controllo regionale pluriennale in materia di sicurezza alimentare e sanità animale, emerge che, la Puglia, grazie al numero e qualità dei controlli, si attesta, a livello nazionale, al primo posto per numero medio di fitofarmaci ricercati su singolo campione e al secondo per numero di analisi trasmesse al Ministero della Salute.

All’incontro interverrà Alessandro Piva, noto regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, che ha curato la produzione creativa della campagna di comunicazione, e Tancredi Di Paola, il regista emergente che ha diretto lo spot.

Parteciperanno alla Conferenza stampa il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’assessore regionale all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio, l’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, il direttore generale di Arpa Puglia, Vito Bruno, il direttore generale dell’istituto Zooprofilattico (Izspb), Antonio Fasanella, il direttore della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia, Onofrio Mongelli.

