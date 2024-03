Al via “Un Palco per l’Ambiente. Cultura e scienza: studenti a teatro per erudite divagazioni”: Vincenzo Schettini, Alessandro Vanoli e Nick Difino al centro della rassegna teatrale che partirà il prossimo 27 marzo a Monopoli

Condividi su ...

Vincenzo Schettini, Alessandro Vanoli e Nick Difino al centro della rassegna teatrale “Un Palco per l’Ambiente. Cultura e scienza: studenti a teatro per erudite divagazioni”, dedicata ai giovani studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa si propone di stimolare l’interesse dei giovani verso le professioni scientifiche legate alla tutela dell’ambiente.

La rassegna teatrale rientra nell’ambito del protocollo di intesa siglato da Arpa Puglia, l’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’Ambiente, con il TRIC Teatri di Bari. Tre sono le città e i teatri coinvolti per un pubblico composto dai ragazzi delle scuole superiori di Monopoli, Molfetta e Bari.

Il primo appuntamento si terrà a Monopoli, al Teatro Radar, a partire dalle ore 10.00, il 27 marzo prossimo. Il “prof più amato del web” – che ha fatto appassionare giovani e adulti alle scienze con la sua pagina “La fisica che ci piace” – alias Vincenzo Schettini, musicista e autore di bestseller, intratterrà i ragazzi in una conferenza spettacolo capace di rendere accessibile e affascinante anche l’argomento più difficile.

Il secondo appuntamento si terrà a Molfetta, nel corso della mattinata dell’11 aprile, alla “Cittadella degli artisti”. Sarà la volta di Alessandro Vanoli, storico e scrittore, autore del volume “Storie del mare” (pubblicato da Laterza), che condurrà gli spettatori in un viaggio attraverso le meraviglie e le sfide degli oceani, fornendo un’occasione unica per riflettere sull’importanza della salvaguardia del mare.

Infine, il 10 maggio, nel giardino del Teatro Kismet di Bari, Nick Difino, autore e conduttore televisivo esperto riconosciuto del mondo food, turismo e ambiente, regalerà agli studenti

un’esperienza sensoriale unica con “Cosmico! La musica delle piante”, esplorando il legame tra il cosmo, le piante e la musica, in un’atmosfera magica e suggestiva. Durante l’evento, gli studenti avranno l’opportunità di partecipare a un reading di un testo originale musicato da Vittorino Curci e Gianni Console, due musicisti di grande peso nel panorama jazz italiano che armonizzeranno i suoni generati da sensori posti su piante di limoni, basilico e peperoncino. L’esperienza guidata dal sound engineer Graziano Cammisa, creerà un connubio unico tra natura e arte sonora alla ricerca del nostro posto nell’universo.

La rassegna è patrocinata dall’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Monopoli.

“Portare i giovani a teatro, trovando nuovi linguaggi per esplorare e raccontare il reale, è l’obiettivo alla base del protocollo siglato in intesa con l’Arpa – ha dichiarato Mariella Pappalepore, presidente del Tric – Teatri di Bari -. E questa rassegna ben si inserisce in questa linea d’azione, coniugando scienza e tutela dell’ambiente guidati da tre protagonisti d’eccezione, che già hanno fatto appassionare alla materia tanti studenti”.

“Ci sono tanti modi per comunicare il valore dell’ambiente e l’importanza della scienza quale cassetta degli attrezzi per preservare concretamente il nostro Pianeta – ha sottolineato Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia – . Con questa rassegna abbiamo scelto tre palchi e tre città per coinvolgere i giovani che hanno l’energia “giusta” e pulita per spingerci verso un futuro equo e sostenibile”.

Unità Comunicazione e Informazione “Arpa Puglia”

Addetta Stampa

Francesca Lombardi

Ufficio Stampa Teatri di Bari

Natale Cassano