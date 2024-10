Settimana della Cultura del Mare: a Gallipoli la dodicesima edizione tra incontri, mostre, workshop, visite guidate e show cooking

Condividi su ...

Il secondo giorno della rassegna prevede il mercatino “Rifornisci la cambusa” e lo Show Cooking con la valorizzazione dei prodotti del mare

E’ stata inaugurazione ufficialmente questa mattina a Gallipoli la “Settimana della Cultura del Mare”, evento di marketing territoriale, turistico e culturale alla sua dodicesima edizione, organizzato dall’Associazione Puglia&Mare con il determinante sostegno dell’Amministrazione Comunale di Gallipoli e in collaborazione con l’Università del Salento, che avrà luogo nella “Città Bella” dal 26 al 31 ottobre.





All’inaugurazione, che ha visto l’apertura della mostra “Rifiuti nel mare” e il workshop “Agenda ONU 2030: immergersi nei mari di Puglia”, hanno preso parte Alessandra Bray, presidente Puglia&Mare; Vito Bruno, direttore generale di ARPA Puglia; Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli e presidente della Provincia di Lecce; Rossana Nicoletti, consigliera comunale delegata all’ambiente; Nicola Ungaro, direttore Centro Regionale Mare – ARPA Puglia; Stefano Piraino, direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali di Unisalento; Giuseppa Antonaci, presidente ITS Academy Turismo Puglia; Giuseppe Coppola, imprenditore turistico e Serena Triggiani, assessora all’Ambiente Regione Puglia.

Il secondo giorno della “Settimana della Cultura del Mare”, previsto per domenica 27 ottobre, prevede alle ore 18, presso l’Atrio del Palazzo Vescovile adiacente alla Cattedrale di Sant’Agata, l’inaugurazione del Mercatino “Rifornisci la cambusa”, con esposizione e vendita di prodotti della terra e del mare. Ad intervenire sono il presidente del Consiglio Comunale, Cosimo Nazaro e il consigliere delegato al settore pesca, Davide Boellis. A seguire è previsto lo Show Cooking con lo chef Giorgio Falconieri – Euro Toques Italia con la valorizzazione dei prodotti del mare e degustazione gratuita.

Valorizzare il mare e le sue preziose risorse, promuovendo la sostenibilità ambientale e la cultura marittima, le attività commerciali ad esso legate e la sensibilizzazione all’utilizzo coscienzioso dei mari, allo sfruttamento responsabile delle sue ricchezze e all’armonizzazione antropologica. Sono questi gli obiettivi prioritari della rassegna che, sin dalla sua prima edizione, ha voluto raccontare il mare inteso non solo come cultura e storia locale, ma anche come canale di apertura e di scambio proficuo per tutto il territorio e l’economia salentina e regionale, partendo da quegli aspetti che sono meno tangibili e visibili agli occhi dei più. La manifestazione, infatti, spazia dalla valorizzazione del comparto marinaro – nell’arte, nel cinema, nel turismo, nella comunicazione e nel sociale – alla rivalutazione dei mestieri del mare, della pesca e del turismo. Inoltre, si prefigge di promuovere, in Italia e all’estero, il territorio (non solo costiero), la sua cultura e la qualità dei suoi prodotti, per favorire la conoscenza delle produzioni alimentari e artigianali, contribuendo a sviluppare un turismo non più solo balneare, ma che privilegi le tipicità dei territori prescelti, la sua enogastronomia, la sua arte e le sue tradizioni, e – quest’anno in particolar modo – i temi della sostenibilità e tutela ambientale. L’importanza di un evento a scopo di tutela del mare e dell’ambiente risulta, oggi, sempre più rilevante e necessario, date le emergenze ambientali in corso relative a inquinamento, innalzamento delle temperature e tutto quello che ne consegue. Ciò che accomuna ogni edizione della rassegna è la volontà di diffondere e praticare azioni in favore della sostenibilità, della conoscenza sul mare e sui pericoli a cui è esposto, della consapevolezza sulle risorse infinite che ci dona, così da coinvolgere tutti – grandi e piccoli – nella tutela di un gioiello unico e prezioso come il mare.

“Rinnoviamo con grande entusiasmo l’appuntamento con la Settimana della Cultura del Mare – afferma il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva – un’occasione importante di confronto e di dialogo che mette in risalto un tema che non sempre è valorizzato. Gallipoli è un’isola, il suo legame con il mare è innegabile ed è per questo che organizzare la rassegna diventa un’azione importante dell’Assessorato alla Cultura che rinnova, ogni anno, l’appuntamento come punto cardine della propria programmazione”.

“In questa dodicesima edizione della Settimana della Cultura del Mare – continua la presidente di Puglia&Mare Alessandra Bray – abbiamo puntato senza indugi a trattare le tematiche della “salute del mare”, argomento che è ormai centrale e influenza inevitabilmente anche la nostra economia. Ne parleremo mediante immagini, incontri di scienza ed esperienze sensoriali. Con i maggiori esperti nella ricerca, ma anche con chi quotidianamente vive di mare, delle sue risorse ne affronta le criticità”.

Ecco il programma della dodicesima edizione, giorno per giorno:

Sabato 26 Ottobre

Ore 10:00 – Castello Angioino – “PROFONDITÀ NASCOSTE”

Inaugurazione della Mostra “Rifiuti nel mare” a cura dell’Università del Salento, presentata da PIERO LIONELLO, Direttore del MAUS – Museo dell’Ambiente dell’Università del Salento, esposta nelle Sale del Castello Angioino di Gallipoli.

A seguire – Sala Ennagonale del Castello Angioino – “IL MARE DEL 2030”

Workshop “Agenda ONU 2030: immergersi nei mari di Puglia”

Saluti Istituzionali:

Alessandra Bray , Presidente Puglia&Mare; Vito Bruno , Direttore Generale di ARPA Puglia; Stefano Minerva , Sindaco di Gallipoli e Presidente della Provincia di Lecce; Rossana Nicoletti , Consigliera comunale delegata all’Ambiente;



Interventi di:

Nicola Ungaro, Direttore Centro Regionale Mare – ARPA Puglia; Stefano Piraino , Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali di Unisalento; Giuseppa Antonaci , Presidente ITS Academy Turismo Puglia; Giuseppe Coppola , Imprenditore turistico;



Intervento e Conclusioni:

Serena Triggiani , Assessora all’Ambiente Regione Puglia;



Modera: Giuseppe Albahari, Giornalista e Direttore Puglia&Mare.

Durante l’incontro, presentazione del volume “Blu Salento – Guida al Mare, alle coste e alle immersioni” di Genuario Belmonte con foto di Michele Solca, Edizioni Grifo. Il libro resta disponibile nel corner allestito nel Castello dalla casa editrice.

Domenica 27 Ottobre

Ore 18:00 – Centro Storico – Atrio Palazzo vescovile adiacente Cattedrale Sant’Agata – “GUSTARE IL MARE”

Inaugurazione del Mercatino “Rifornisci la cambusa”, con esposizione e vendita di prodotti della terra e del mare.

Intervengono il Presidente del Consiglio Comunale, COSIMO NAZARO e il Consigliere delegato al settore pesca, DAVIDE BOELLIS.

A seguire, Show Cooking con lo chef GIORGIO FALCONIERI – Euro Toques Italia con valorizzazione dei prodotti del mare e degustazione gratuita.

Lunedì 28 Ottobre

Ore 10:00 – Castello Angioino – “NON SOLO MARE”

Saluti di RICCARDO CUPPONE, Assessore comunale al Patrimonio;

La Fontana antica di Gallipoli: la valenza del patrimonio artistico e culturale nelle città di mare. Con VIRGILIO PROVENZANO presidente FAI Salento Jonico, GIUSEPPA ANTONACI Presidente ITS ACADEMY della Puglia per il Turismo i beni le attività culturali ed artistiche, STEFANIA D’AMATO, presidente CPO e Comitato Fontana Antica di Gallipoli Candidata al programma FAI “Luoghi del Cuore 2024”, TONIA FATTIZZO, Assessora comunale alle politiche giovanili. Coordina FERNANDO NAZARO, Imprenditore turistico locale.

Ore 11:30 – Vista Guidata con partenza da Fontana Antica

Visita guidata e chicche fotografiche, dal vecchio al nuovo porto, tra miti, storie e leggende. Con la partecipazione di Luigi Mba Pì Tricarico e Toti Magno.

Martedì 29 Ottobre

Ore 10:00 – Castello Angioino – “APPRODI”

Saluti di ASSUNTA CATALDI, consigliera delegata allo sviluppo crocieristico

Proiezione del video “APPRODI” di NICOLÒ CARNIMEO – con la regia di Lorenzo Scaraggi, progetto firmato Omero sul Mare – intervistato da ALESSIA DE BLASI e DAVIDE PERSICO dell’Università del Salento.

Intervengono il Comandante del Compartimento marittimo di Gallipoli, C.V. FRANCESCO PERROTTI, e il C.F. ROCCO CHIURI.

Mercoledì 30 Ottobre

Ore 10:00 – Teatro Italia – “MARE, UN EDEN DA SALVARE”

La Settimana della Cultura del Mare incontra

LICIA COLÒ, giornalista ed esperta di ambiente, intervistata da NICOLÒ CARNIMEO con proiezioni e riflessioni sulla salute del mare;

A seguire, ALBERTO CORTI, Responsabile Nazionale Federturismo Confcommercio, presenta i risultati del progetto “Sentinelle del Mare” dell’Università di Bologna Conclude ANTONIO PITEO , Vicesindaco di Gallipoli.



Giovedì 31 Ottobre

Ore 18:00 – Castello Angioino – PREMIO “VELA LATINA”

Musica, danza e premiazioni con consegna dei riconoscimenti a coloro che si sono distinti per le azioni rivolte al mare. Serata con musica dell’ENSEMBLE “TERRA DEL SOLE”: ENRICO TRICARICO pianoforte, ALESSANDRO GAZA fisarmonica, GIUSEPPE PICA chitarra, Ettore Romano voce e con le coreografie di “BETTY BOOP DANCE ACADEMY”.

Presenta BARBARA POLITI.

Durante la SETTIMANA DELLA CULTURA DEL MARE, si svolgeranno:

La visita gratuita alla Mostra e al Castello Angioino per gli allievi degli Istituti scolastici di Gallipoli e per i cittadini. Info e prenotazioni: tel. 0833/262775.

Nella mattinata di martedì 29 ottobre, visita guidata gratuita al Museo del Mare per le scolaresche degli istituti comprensivi di Gallipoli. Info e prenotazioni: tel. 0833/275544.

Dicembre 2024 – appuntamento di epilogo

Presentazione del volume: “MESTIERI NEL NOVECENTO sulle coste del Salento” di Giuseppe Albahari – Edizioni: Puglia & Mare Aps.

Iniziativa di solidarietà pro LILT – Centro ILMA Gallipoli.

Ufficio Stampa

Gianpiero Pisanello per Puglia & Mare – Info: 348/5465650