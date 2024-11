Giornata contro la violenza sulle Donne

Condividi su ...

Gli episodi di violenza contro le donne sono in aumento così come l’accanimento, la brutalità, la bestialità, la ferocia dei maltrattamenti, non di rado sfociano nel femminicidio.

STUPRO

Una ragazzina castana.

Un brizzolato uomo.

Una Piazza di Cittadini, gremita.

D’infame trappola,

con invito in auto.

L’accesso proditore in casolare,

La forza bruta e temibili invocazioni.

I chiari occhi,

più non avranno quel nitore.

Marchiata per sempre,

come il bestiame.

Il sangue spalma l’erba

Di barbarie impotente teste.

N.D.