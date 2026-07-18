Premio Dea Ebe 2026: svelati i nomi dei premiati della 19ma edizione patrocinata dalla Sesta Prov. BAT e dalla Fondazione Archeologica Canosina.

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Un cammino di 19 edizioni tra eccellenza, territorio, solidarietà e cultura. La Dea alata torna a celebrare le personalità che danno lustro alla Puglia e all’Italia.

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Canosa di Puglia (BT) — Il Premio Dea Ebe taglia lo storico traguardo della sua 19ma edizione. Nata da un’idea del presidente della Team Eventi, Saverio Luisi, e cresciuto anno dopo anno grazie all’instancabile lavoro dello staff e al supporto di partner e patrocini istituzionali, il prestigioso riconoscimento torna nel 2026 per celebrare le eccellenze del territorio, del sociale, della cultura, dello sport, del giornalismo e dello spettacolo.

​Il piatto della Dea Ebe — simbolo di giovinezza, grazia e servizio — verrà consegnata a personalità che si sono distinte non solo per il loro straordinario percorso professionale, ma anche per il loro impatto positivo sulla società e per il forte legame con il territorio pugliese e nazionale. Realizazzione premi di Caterina Cannati by kataos.

​I Premiati dell’Edizione 2026:

​- quest’anno il comitato e la giuria del Premio hanno voluto abbracciare storie di coraggio, innovazione e talento. Tra i premiati che riceveranno l’ambito portafortuna:

– Claudia Lerro, attrice Rai della fiction “Lolita”

– Cintia Moreira, ballerina, imprenditrice

– Laura Procacci, Sottuf. Croce Rossa Italiana

– Imbal Bio di S. Di Benedetto, imprenditore

– Olor, azienda leader nel proprio settore farmaceutico

– Francesco Pierini, artigiano scalzolaio 3.0

– Ricarda Guantario, Maestro d’ Arte ed altre belle sorprese.

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Le dichiarazioni…

​”Arrivare alla 19ma edizione è un traguardo che ci riempie di orgoglio e commozione”, dichiara l’art director e ideatore Saverio Luisi. “La Dea Ebe è ormai maggiorenne, ma lo spirito è rimasto lo stesso del primo giorno: accendere i riflettori su chi, con il proprio lavoro e la propria umanità, costruisce valore. Quest’anno celebriamo storie incredibili di resilienza, talento e amore per la nostra terra.” Insieme alla Dea Ebe l’ ambito Premio Lino Banfi- la Mascheta Banfi dedicato al nostro concittadino amato da tutti.

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La serata, che si preannuncia ricca di emozioni, vedrà l’alternarsi sul palco di momenti di premiazione, testimonianze e performance artistiche di alto livello, con la conduzione affidata a Marilena Farinola e la partecipazione straordinaria di ospiti del panorama dello spettacolo e della cultura come : Santino Caravella per il cabaret e il duo Riccardo e Vicky per la musica. L’ angolo interviste di Avantario Events sara’ curato da Pino Grisorio.

Addobbi ed omaggi floreali di Antica Fioreria di Canosa di Tonio e Marilena.

Una dinner show completa presso il Twins di Canosa con tanto divertimento.

Ogni anno puntiamo sulla promozione e divulgazione del terrirorio e suoi prodotti.

Spot Love Fm. Grazie a tutti sponsor e amici.

Info wa per prenotazione tavolo al 340.7534557





