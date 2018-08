L’umiltà e il saper dire grazie

1 0 0 0 0 Condividi su ...

Grazie ai 160 figuranti che il 31 luglio u.s. hanno dato vita al Corteo Storico della Traslazione. Nessuno di loro è un esperto, nessuno fa questo per mestiere, nè per ricompensa, quindi ancor più grazie a ciascuno , adulto, bambino, giovane, anziano, istruito, ignorante, erudito o ignavo, grazie. Loro tutti hanno donato alla città un evento e l’hanno fatto con spirito di devozione e sacrificio. Per ore hanno atteso che si compisse quanto “è stato giusto fare” e sono pronti in molti ad essere ancora presenti nei prossimi anni. Grazie alla loro umiltà anonima ma immensa, che mai ha gridato” io sono”, “io so”, è stato possibile compiere quanto è stato fatto. Nessuno dei 160 figuranti è stato mosso dal desiderio di apparire, dalla voglia di mettersi in mostra o è stato spinto dal desiderio di rivalsa, tutti si sono messi al servizio di un “auspicio” alto e nobile. Nessuno ha fatto prevalere il proprio narcisismo o l’irrefrenabile necessità di apparire, sempre, dovunque e comunque a prescindere. Dire grazie, è un gesto semplice, sinonimo di educazione, significa riconoscere all’altro che egli ha dato qualcosa. Sottolineo che nessuno ha preso alcun che, ma tutti hanno donato se stessi. Grazie, con molta umiltà, grazie. Sento il dovere umano e civico di farlo, dirvi “ grazie “ è il minimo nell’assordante silenzio degli onnipresenti della comunicazione .Vi assicuro che avete creato qualcosa di molto più grande di tutto ciò che oggi spopola ed è pubblicizzato nel web cittadino. E’ evidente che in molti vi temono e hanno paura di dirvi quel semplice “ grazie ” poiché dirlo significherebbe “ abdigare”( forse) oppure non sono proprio in grado di concepirlo come “ Buona Pratica”.

Con semplicità, immenso amore e riconoscenza, umile servitrice vostra e di un Auspicio nobile e Santo.

Elena Di Ruvo