Viandante 2018, la II edizione raddoppia tra spettacoli d’arte ed enogastronomia di qualità

Metti due sere nell’antica Salpi: luci, colori, sentori di un tempo che fu, risa di bambini, la meraviglia e lo stupore sui volti di grandi e piccini. E ancora artisti di strada, giocolieri, la magia delle bolle di sapone, teatrini con le marionette, madonnari, fontane danzanti e un percorso enogastronomico di qualità. No, non è il Paese dei balocchi, è Viandante a Trinitapoli (BT). Un clima di festa assoluto in cui il Viandante che ha “sete di esperienza” assapora cibo, profumi, palpiti, arte, in una parola vita!

Dopo il successo della prima edizione, quest’anno Viandante raddoppia. Due serate a ridosso del Ferragosto (12 e 13 agosto), un percorso avvincente dal cibo all’arte di strada tra prelibatezze d’ogni genere e spettacoli imperdibili.

“Anche quest’anno abbiamo fortemente voluto che Viandante prendesse forma. – Così i maître à penser Patrizia Sarcina e Michele Cognetti del Piccolo Birrificio Indipendente Decimoprimo – Non volevamo rinunciare al nostro Viandante, una creatura che abbiamo immaginato, costruito e difeso con amore e il cui ingrediente fondamentale è la passione per la nostra terra”.

È dall’incontro di due importanti realtà di Trinitapoli che nasce Viandante: un progetto a quattro mani tra il Piccolo Birrificio Indipendente Decimoprimo e l’associazione culturale StandingOvation di Gerardo Russo, in collaborazione con Areagrafica47.

Con il patrocinio del Comune di Trinitapoli, domenica 12 e lunedì 13 agosto, andrà in scena la narrazione di un percorso di eccellenze che si dipanerà tra Piazza Umberto I, Piazza Parlamento e Piazzetta Santo Stefano.

Chi decide di unirsi a loro in questo viaggio, accetta di lasciarsi stupire dalla vera essenza delle nostre radici nel ricordo delle “feste di paese”. Ogni Viandante che decida di arrivare verrà accolto e ristorato in uno spazio a “misura d’uomo”. Piazza Umberto I a Trinitapoli sarà come una vecchia posta in cui viaggiatori e genti di passaggio trovavano ristoro. Il loro percorso verrà allietato con i sorrisi dell’accoglienza, inebriato dai sentori dello street food, dissetato da un’ottima birra artigianale e confortato da quel divertimento genuino, fatto di cose semplici di un tempo, quando ancora si aveva la capacità di stupirsi. Viandante vuole riportare in vita la piacevole euforia che accompagnava quelle serate spensierate. Spettacoli, artisti di strada, musica, buon cibo e fiumi di birra artigianale daranno a chi arriva la sensazione di essere trasportato in un tempo sospeso, sognante che offre loro ristoro e benessere dell’anima.

Viandante interpreta la filosofia del viaggio, dove non conta la destinazione ma il viaggio stesso. Tanti gli spettacoli pensati per i più piccoli, ma anche per gli adulti che vogliano ritornare bambini. La ricca sezione artistica è curata da un produttore importante che ci ha abituati a meraviglie: Gerardo Russo per l’Associazione culturale StandingOvation.

Come in un grande luna park si potrà passare attraverso un rutilante viaggio nella tradizione e nel tempo con l’arte di strada: dallo spettacolo dei burattini (due spettacoli a sera), con il laboratorio per i più piccoli per creare la propria marionetta, allo spettacolo delle bolle. Dai caricaturisti, chi vuole porterà a casa il suo “ritratto” in ricordo di una serata speciale, ai Madonnari di Scuola napoletana, gli “Street paiting Italia 3”, con i loro dipinti in 3D (nel Vicolo degli artisti) che permetteranno ai Viandanti di interagire con il dipinto. Ancora l’artista di strada Guido con la compagnia dei Birbanti, uno spettacolo con fuoco e rettili. E poi la musica con il gruppo live trascinante dei Blue Stuff Blues Band. Tutto nella serata del 12 agosto.

Il clou sarà lunedì 13 agosto. Immancabile la parata di apertura con la Junior Band Conturband e lo spettacolo comico-interattivo di giocoleria di Mr Big Circus Cabaret, un eclettico artista dall’accento straniero dalla provenienza indecifrabile. Uno show coinvolgente in cui la tecnica circense ben armonizza con un’esilarante comicità.

Viandante chiuderà in bellezza lunedì 13 agosto con il grande spettacolo dell’acqua, “La Fonte del Viandante”, incredibili fontane danzanti in Piazza Umberto I alle ore 22,30. Gli elementi Acqua, Aria, Fuoco al ritmo delle sette note. Prodotto dall’Associazione culturale Viandante, scritto e diretto da Gerardo Russo, con l’elaborazione video-musicale di Michele Sicoli, La Fonte del Viandante sarà uno show sospeso tra realtà e magia con un’unica protagonista: l’acqua. Un’atmosfera incredibile con i suoi duemila zampilli dalle mille sfumature. Giochi d’acqua danzeranno su melodie trascinanti e “disseteranno” la voglia di stupore di ciascun Viandante.

Ma Viandante è essenzialmente legato ad un sapiente Street Food, il fenomeno del momento. Sceglie così di celebrare il cibo pugliese in tante declinazioni. Si passerà dalla cucina del birraio che proporrà pietanze succulente al cooking show affidato alla straordinaria creatività e sapienza dello chef Antonio Bufi. Nei food trucks che si incontreranno durante il percorso si potranno degustare appetitosi primi piatti, pesce con panini di mare, ma anche vegetariani, sino al cibo da strada per eccellenza: i panzerotti, in versione “gourmet” e poi granite e dolci per tutti i gusti. Tutto innaffiato ad arte dal Beer point, firmato Decimoprimo, il Piccolo Birrificio Indipendente di Trinitapoli.

Viandante ha anche un’anima social con la Sosta del Viandante, il social corner dove poter scattare foto e selfie da condividere sui social più popolari.

VIANDANTE vi aspetta domenica 12 e lunedì 13 agosto a Trinitapoli (BT), il percorso partirà da Piazza Umberto I, h.19-24. Info & Prenotazione Laboratori: 3204934807

www.facebook.com/trinitapolistreetfestival/

PROGRAMMA SEZIONE ARTISTICA VIANDANTE a cura della StandingOvation di Gerardo Russo

Domenica 12 agosto

ore 19,00 LABORATORIO DI CREAZIONE DELLE MARIONETTE (Due laboratori a sera a cura di GIORGIO FERRAIOLO, per un massimo di 40 bambini. I laboratori hanno il costo di 5 euro e ogni bambino porta a casa la sua marionetta. Il laboratorio è su prenotazione fino ad esaurimento posti). Info/ Prenotazione Laboratori: 3204934807

Ore 19,00: STREET ART 3D a cura di STREET PAINTING ITALIA 3 (Madonnari di Scuola Napoletana) (eseguiranno 2 dipinti 3D a sera)

Ore 19,30 SPETTACOLO DELLE BOLLE

Ore 20,00 SPETTACOLO TEATRO DEI BURATTINI (Due spettacoli a sera, per grandi e bambini)

Ore 21,00 GUIDO E LA COMPAGNIA DEI BIRBANTI, spettacolo con fuoco e rettili

ore 21,15 LABORATORIO DI CREAZIONE DELLE MARIONETTE a cura di GIORGIO FERRAIOLO

Ore 21,30 SPETTACOLO DELLE BOLLE

Ore 21,50 SPETTACOLO TEATRO DEI BURATTINI (Due spettacoli a sera, per grandi e bambini)

Ore 22,00 GUIDO E LA COMPAGNIA DEI BIRBANTI, spettacolo con fuoco e rettili

CARICATURISTA Nelle serate di Viandante sarà possibile farsi fare un “ritratto” e portarlo via come ricordo di una serata speciale

Ore 22,15 SPETTACOLO DELLE BOLLE

Ore 22,30 BLUE STUFF BLUES BAND LIVE

Lunedì 13 agosto

Ore 18,30 Parata di apertura con la JUNIOR BAND CONTURBAND

ore 19,00 LABORATORIO DI CREAZIONE DELLE MARIONETTE a cura di GIORGIO FERRAIOLO

Due laboratori a sera, per un massimo di 40 bambini. I laboratori hanno il costo di 5 euro e ogni bambino porta a casa la sua marionetta. Il laboratorio è su prenotazione fino ad esaurimento posti. (Info & Prenotazione Laboratori: 3204934807)

Ore 19,00: STREET ART 3D a cura di STREET PAINTING ITALIA 3 (Madonnari di Scuola Napoletana) (eseguiranno 2 dipinti 3D a sera)

Ore 20,00 MR BIG CIRCUS CABARET spettacolo comico – interattivo di giocoleria con protagonista un eclettico giocoliere dall’accento straniero di incerta provenienza. Uno show in cui la tecnica circense ben armonizza con un’esilarante comicità!

Ore 20,00 SPETTACOLO TEATRO DEI BURATTINI (Due spettacoli a sera, per grandi e bambini)

Ore 21,15 LABORATORIO DI CREAZIONE DELLE MARIONETTE a cura di GIORGIO FERRAIOLO

Ore 21,50 SPETTACOLO TEATRO DEI BURATTINI

Ore 22,00 MR BIG CIRCUS CABARET

CARICATURISTA Nelle serate di Viandante sarà possibile farsi fare un “ritratto” e portarlo via come ricordo di una serata speciale

Ore 22,30 LA FONTE DEL VIANDANTE, grande spettacolo dell’acqua con fontane danzanti

Ore 23,00 JUNIOR BAND CONTURBAND LIVE