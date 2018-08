Festa dell’Assunta 2018

1 0 0 0 0 Condividi su ...

Come da tradizione anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con gli altarini dell’Assunta.

PROGRAMMA

Martedi 14 agosto

ore 19,00 Santa Messa e Benedizione dei lumini presso il sagrato della chiesa.

Visita agli Altarini dell’Assunta

Santa Messa presso gli Altarini

Martedi 14 agosto

ore 20,00 via Oberdan

ore 21,00 Ipogei Lagrasta

Mercoledi 15 agosto

ore 10,30 via Galilei

ore 20,00 via Sabina

Queste celebrazioni sono curate dalle Parrocchie San Francesco e Santa Teresa.

Mercoledi 15 agosto Assunzione di Maria al Cielo

ore 19,00 Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Luigi Mansi in piazza Oristano.

ore 19,30 Processione lungo il seguente itinerario: Piazza Oristano, via Giovanna D’Arco, Piazza Oristano, via Corsica, via Cagliari, via Olbia, via Corsica, interno via Corsica 99-107, via Europa, rientro in chiesa.

ore 21,00 Brace, grande estrazione di premi e spettacolo musicale con i ragazzi della Parrocchia.

ore 23,00 Fuochi pirotecnici offerti da “Lo Smeraldo”.

Domenica 19 agosto

ore 19,00 Santa Messa

ore 20,00 consegna degli attestati di partecipazione e proiezione foto degli “Altarini dell’Assunta”;

Spettacolo di marionette a cura degli alunni del IISS “Garrone”.