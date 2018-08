La Sagra della Percoca dov’è?

2 0 0 0 0 Condividi su ...

Dopo 34 edizioni Canosa si vede privata della sagra che per anni ha contraddistinto la nostra città per una delle maggiori eccellenze locali: la percoca. In un momento storico che tende a valorizzare le sagre, che rappresentano uno strumento di tradizione e al contempo di innovazione, l’amministrazione di Canosa, che vive in una realtà parallela, cosa fa? Decide di bloccare la storica sagra perché, come dichiarato dall’assessore alla Cultura , “non si vuole più puntare sul concetto di sagra ma fare qualcosa di più”. Cosa è stato fatto in più? Varie e piccole manifestazioni che, nonostante il grande impegno delle associazioni che continuano a dare il massimo nonostante il vuoto istituzionale, hanno dato l’idea di una città divisa.

La classe politica al governo della città non è stata in grado di garantire coesione per una promozione sinergica del nostro prodotto di punta, la percoca, nonostante i 10 mila euro stanziati a tal fine dalla Regione Puglia. Ha permesso che si ponesse fine a una manifestazione assestata e famosa come la sagra della percoca, che ha sempre visto la partecipazione della stampa e di numerosa gente proveniente da paesi limitrofi e non solo e che tra l’altro, durante l’amministrazione La Salvia, aveva acquisito un logo ufficiale e l’inserimento in un’app della dieta mediterranea. La politica debole e incapace fa solo danni. E’ il caso di dirlo, siamo alla frutta.