S… Fascination (Io cangierò tua sorte) – romanzo di Romolo Chiancone

Un crepuscolo che tarda a virare nel buio della notte: è la metafora della sua vita, che Cristina sente di aver vissuto forse un po’ tiepidamente, lasciandola scorrere da sola, quasi per assecondare il disegno già tracciato dal destino.

Ma il destino può anche travestirsi da fascinazione, e allora…

Penisola sorrentina: sole, mare e un giovanotto affascinante e misterioso che sembra mandato dal destino. Colto e sensibile, Lorenzo sa anche come prendere le donne.

Ma, dopo l’avventura estiva, il romanzo rosa vissuto da Cristina si tinge di giallo, proprio come quei romantici tramonti ormai lontani che la protagonista rievoca con sentimenti sempre più contraddittori.

Che sia un vecchio compagno di scuola la persona giusta a portare ordine nel suo caos emotivo?

Forse, ma non un compagno qualsiasi: quello che è diventato un affermato psicoterapeuta che vigilerà sull’articolato percorso di introspezione che Cristina, seguendo il suo istinto, ha nel frattempo già intrapreso ad affrontare da sola.

Il romanzo si dipana attraverso due diversi livelli di narrazione:

– le riflessioni che Cristina è andata annotando su uno “scartafaccio”, giusto per non rischiare di dimenticare qualche passaggio della sua storia recente ma anche per accumulare materia prima su cui riflettere

– gli incontri (non solo in studio) con lo psicoterapeuta

Divagazioni musicali ed escursioni geografiche arricchiscono e stemperano l’avvincente trama del racconto, concedendo al lettore piacevoli pause narrative.

Se “S… Fascination” fosse un film, nella sua colonna sonora non potrebbero mancare due riferimenti:

• al duettino “Là ci darem la mano” del Don Giovanni mozartiano (di cui al sottotitolo)

• al popolarissimo valzer “Fascination”.

Come succede alla viola d’amore, queste due melodie fanno vibrare per ‘simpatia’ le corde di Cristina e Lorenzo, protagonisti di una storia che, mentre si dipana pagina dopo pagina, tende a coinvolgere sempre più il lettore.

Romolo Chiancone

www.romolo.chiancone.eu

Cell. 329 85 62 151

Sono nato a Canosa di Puglia nel 1948). Dopo la laurea in giurisprudenza e un periodo di pratica quale procuratore legale, nel 1973 mi sono trasferito a Venezia per lavorare in una importante banca nella quale ho poi conseguito la qualifica di Dirigente e ho gestito finanziamenti a grandi imprese.

Per la stessa banca sono stato anche Docente presso la Scuola di Formazione Aziendale (Roma e Milano) tenendo corsi per i suoi manager.

Ho perciò vissuto fra Venezia, Treviso, Prato, Milano, Vicenza, Belluno. Dal 1994 vivo a Padova.

Ho già pubblicato tre romanzi: “Penne di Pavone” (ed. Lampi di stampa – 2008); “Le lacrime di san Lorenzo” (Ed. Youcanprint – 2012) e “S… Fascination – io cangierò tua sorte” (Ed. Youcanprint – 2015) oltre a numerosi racconti.