Il Toro Club Bat Valentino Mazzola onora gli “Invincibili” di Superga

Il 27 aprile, presso l’Auditorium di Palazzo Mariano in Canosa di Puglia, in occasione del 70° Anniversario della tragedia di Superga, il Toro Club Bat “Valentino Mazzola” organizza la “SERATA GRANATA”, un concerto evento in onore del Grande Torino, una delle squadre di calcio più forte al mondo che sia mai esistita.

In onere degli invincibili si esibiranno sul palco “Seamus Blake” e il “Terzetto abusivo”, di Alfonso Santimone, Danilo Gallo e Enzo Zirilli.

Seamus Blake è sicuramente uno dei sassofonisti più poliedrici e creativi della scena Jazz contemporanea internazionale, basti pensare che parallelamente è leader di un gruppo Rock, nel quale suona la chitarra e canta!!

L’incontro di Seamus con Enzo è avvenuto al mitico Ronnie Scott di Londra, luogo strategico per tutti i musicisti provenienti da qualunque parte del mondo, per incontrarsi. Ne è scaturita una jam session infuocata fino alle prime luci dell’alba. E’ stato impossibile che tutto ciò non si trasformasse in un Tour!

Ecco dunque prendere forma, in maniera naturale, la scelta di musicisti altrettanto poliedrici, curiosi e creativi come Alfonso Santimone e Danilo Gallo, che con Enzo Zirilli avevano già suonato molto nei primi anni del 2000.

Il repertorio del gruppo attingerà da qualsiasi cosa piaccia ai nostri (Songbook americano e del Sud America, Pop, Rock e brani originali), il tutto condito dall’ausilio dell’elettronica, usata magistralmente da Alfonso. Una bomba di concerto da non perdere assolutamente.

Anteprima del “Bird Project” di Vincenzo DI GIOIA (talento del Jazz pugliese) accompagnato da 3 saggi e capaci artisti conterranei e presentazione del Toro Club Bat Valentino Mazzola.

Per info contattare il 3388944851 – Toro Club Bat Valentino Mazzola.

Auditorium di Palazzo Mariano, via San Leucio – Canosa di Puglia (Bt).