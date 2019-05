Presentazione del libro BATTITI PER GABRIELLA, di Rossella Pompilio il 24 maggio presso La Prèule – Food Heritage in Corso Garibaldi, 88

0 0 0 0 0 Condividi su ...

Le Associazioni Club per l’UNESCO di Canosa di Puglia, FIDAPA, Fondazione Archeologica Canosina, OmniArte.it, Pro Loco, Tango Renato – Servizi per l’Archeologia e il Turismo, con il comitato Biblò in collaborazione con il Museo dei Vescovi “Mons. Francesco Minerva” e con il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia, assessorato alla Cultura, hanno organizzato il “Maggio dei Libri” rassegna di presentazione di libri con dialogo con gli scrittori e non solo.

Il prossimo appuntamento – organizzato dalla Fidapa – è BATTITI PER GABRIELLA, libro di poesie scritto da Rossella Pompilio. La serata si terrà a Canosa di Puglia presso La Prèule– Food Heritagein Corso Garibaldi, 88 alle h. 19.00.

Rossella Pompilio è nata a Bari nel 1959. Da più di trent’anni lavora nel settore bancario, ma le sue vere passioni sono la musica, la lettura e la scrittura. Scrive da sempre poesie e racconti e ha già pubblicato dei libri di poesie e un romanzo.

Il 16 maggio 2014 tre auto, con a bordo un gruppo di giovani musicisti provenienti da Andria, Bari e Molfetta, partono alla volta di Craco, il “paese fantasma” del materano, per esibirsi in un concerto di inaugurazione del teatro di paese. La pioggia, l’asfalto bagnato e la strada non troppo sicura, erano il minimo del pericolo quel giorno.

Un uomo di origine polacca, in stato di ebbrezza, alla guida di un camion si fiondò in contromano verso le auto dei ragazzi, colpendo con la motrice la seconda, e con la parte telonata la terza. Nella seconda auto, trova la morte Gabriella. Nella terza auto tutti illesi, compresa la figlia dell’autrice di questo libro.

Da quel momento la scrittrice scrive un verso, poi un altro e poi un altro ancora. Tutti dettati dal suo essere madre miracolata. Ogni mese pubblica una poesia che non cerca, ma nasce spontaneamente dal suo cuore.

La raccolta oggi viene pubblicata quasi fosse un dialogo tra l’autrice Rossella Pompilio e la giovane violinista Gabriella, nell’alternarsi delle poesie di entrambe.

Il cuore di Gabriella continua a battere attraverso le note del Suo violino.

A dialogare con la scrittrice la poetessa canosina Giusy Del Vento.

Momento musicale a cura della violinista Miriam Campobasso.

Modera la presidente della FIDAPA Rosa Anna Asselta.

Parteciperanno all’incontro:

Mara Gerardi, assessore alla cultura del Comune di Canosa di Puglia e tutti i presidenti delle associazioni organizzatori del “Maggio dei Libri”:

Anna Maria Fiore – Presidente Pro Loco

Luciana Fredella – Segretaria del Club per l’UNESCO di Canosa di Puglia

Sergio Fontana – Presidente della Fondazione Archeologica Canosina

Susanna Pastore – Portavoce del Comitato Biblò.

Book Shop a cura della casa editrice Florestano.

INGRESSO LIBERO