La “Sostenibilità” nella “Cittadinanza globale”

E’ in dirittura d’arrivo, nelle scuole primarie “M.Carella” e “Giovanni Paolo II” di Canosa di Puglia, il progetto PON/FSE 2014-2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ( Asse I – Istruzione – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 ) intitolato “La salute in tutti i sensi: Metodo Edueat, nuoto e sostenibilità”.

Le sfide educative di questo progetto si inoltrano nelle nuove prospettive aperte dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, quale programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals.

Per rinforzare il concetto di “sostenibilità” e innescare un processo di cambiamento che parta dal contesto territoriale più vicino per spaziare,poi, nel panorama delle problematiche di carattere “globale” è intervenuta, in entrambe le sedi scolastiche di scuola primaria, la dott.ssa Carmelinda Lombardi, che, in rappresentanza del Circolo canosino Legambiente, ha coinvolto gli alunni nell’analisi ragionata dei 17 “Goals” dello Sviluppo Sostenibile, presentando e suggerendo esempi di comportamenti eticamente corretti concretamente praticabili nella vita quotidiana. “Entrando nella logica fortemente innovativa dell’Agenda – ha spiegato la dott.ssa C. Lombardi – viene definitivamente superata l’idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e si afferma una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo”. Nel frattempo i piccoli “cittadini” delle classi quinte di scuola primaria sono alle prese con il “Metodo Edueat” e la cultura dell’alimentazione etica, sana e “sensata”, del “Laboratorio delle Idee” di Fabriano (AN ), mentre gli alunni della scuola secondaria di 1° grado “G.Marconi” si cimentano con la pratica sportiva del Nuoto presso la struttura della piscina Aquarius di Canosa di Puglia ), con l’auspicio che tutto facciano “goal” nella rete della “sostenibilità”.

