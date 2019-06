0 0 0 0 0 Condividi su ...

Un altro appuntamento in programma con la Cooperativa “DROMOS.it” previsto per domenica 9 giugno 2019: “Minervino ieri e oggi: itinerario guidato tra storie, personaggi e bellezze storico-artistiche”.

Un percorso tra le vie del centro storico di Minervino dove si incontreranno: la celebre medium conosciuta a livello mondiale di fine ‘800 Eusapia Palladino, interpretata da Franca Leporiere; due popolane, Loredana Sassi e Valeria Sassi, racconteranno la storia di Isabella del Balzo, regina D’Aragona; Vincenzo De Deo, interpretato da Francesco Vania Tricarico, esporrà le vicende del figlio Emanuele De Deo, primo martire della Repubblica Partenopea. Le storie, scritte da Franco D’Ambrosio, sono attinte da fatti che hanno uno stretto legame con i luoghi attraversati e le storie di vita locale.

Tappe del percorso saranno la visita del centro storico denominato “Scesciola” caratterizzato da un labirinto di viuzze strette e tortuose dall’andamento irregolare. Al suo interno la piccola chiesa dedicata alla Madonna di Costantinopoli.

A seguire la Chiesa matrice, sede vescovile fino al 1818, dedicata alla Vergine Assunta. Costruita tra il 1500 e 1600 secondo lo stile romanico pugliese. Di particolare interesse al suo interno è il “Crocifisso nero”, ritenuto miracoloso dai minervinesi.

Proseguendo si arriverà presso il Castello Normanno, oggi sede degli uffici comunali, al suo interno è ospitata la Mostra archeologica “Quando l’Ofanto era color dell’ambra”, ove sono conservati ed esposti preziosi ed esclusivi reperti provenienti dagli scavi effettuati in territorio di Minervino.

Ritornando verso P.zza Bovio incontreremo la Torre dell’Orologio, eretta nel XV secolo su commissione della famiglia Del Balzo-Orsini sulla piazza che anticamente ospitava il Sedile di Minervino oggi piazza dedicata a Emanuele De Deo.

Il tour è realizzato con l’intervento della guida autorizzata e socia DROMOS.it Roberta Chiodo, con lo scopo di illustrare le bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche del territorio che si andranno a visitare.

L’appuntamento quindi è per domenica 9 giugno alle ore 17:00 in Piazza Bovio a Minervino; il costo dell’evento è di euro 8,00 a persona, i bambini fino a 10 anni non pagano. La prenotazione è obbligatoria al numero 3294937627 o mail dromos.it@gmail.com

L’evento sarà realizzato al raggiungimento di almeno 15 partecipanti.