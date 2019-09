Al via il nuovo anno scolastico

Pronto il calendario scolastico 2019 – 2020.

Lunedì 2 settembre riaprono le scuole paritarie dell’infanzia “La Città della Gioia” e “Kennedy”, martedì 3 riapre l’”Asilo Minerva” e lunedì 9 la “Pastor Bonus” mentre mercoledì 18 settembre si torna in classe alla paritaria primaria “Giovanni XXIII”.

Lunedì 16 settembre riprendono le lezioni degli Istituti Comprensivi “Bovio – Mazzini”, “Carella – Losito – Marconi” e “Foscolo – De Muro Lomanto”.

Le lezioni delle secondarie di 2° grado riprendono giovedì 12 settembre per il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, l’I.I.S.S. “Garrone” e le le classi 3^ dell’I.P.A.A. “Garrone” mentre le altre classi dell’istituto riprenderanno le lezioni lunedì 16.

Vacanze scolastiche, per il ponte di Ognissanti: dall’1 al 2 novembre, Natale: dal 23 dicembre al 6 gennaio, Carnevale: 24 e 25 febbraio, Pasqua: dal 9 al 14 aprile, il 25 aprile Festa della Liberazione, per concludere con i ponti dell1 e 2 maggio e dell’1 e 2 giugno.

Le lezioni termineranno il 6 giugno per il Liceo “Fermi” ed il “Garrone” e il 10 giugno per tutti gli altri istituti scolastici ad eccezione delle paritarie dell’infanzia che termineranno le attività il 30 giugno.

“Siamo pronti per iniziare un nuovo anno scolastico. – commenta l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Canosa, Mara Gerardi – Dal primo ottobre partiranno i servizi di mensa scolastica e trasporto alunni, a tal proposito abbiamo ricevuto un finanziamento di 40.000 euro, per l’acquisto di un nuovo scuolabus dopo quello acquistato nei mesi scorsi. Inoltre, grazie ad un finanziamento regionale, abbiamo erogato 500 euro, per ogni sezione di scuola dell’infanzia degli Istituti Comprensivi, per l’acquisto di materiale di consumo in modo che tali spese gravino il meno possibile sulle singole famiglie, e sempre per i bambini più piccoli abbiamo destinato altre risorse in un progetto dedicato all’educazione musicale. Infine – conclude l’assessore Gerardi – continua l’impegno per rendere totalmente plastic free i nostri istituti Comprensivi.”

2 settembre 2019 – Sabino D’Aulisa |Ufficio Stampa Comune di Canosa di Puglia